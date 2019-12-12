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12.12.2019

Сергей Сокол обозначил главные проблемы в Иркутской области

Иркутск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Выборы, прошедшие в сентябре в Иркутской области – главное политическое событие года в регионе. Об этом 12 декабря в рамках встречи с журналистами и редакторами областных СМИ сообщил спикер Законодательного собрания Сергей Сокол.

- Политическая жизнь в Иркутской области бурлит, в отличие от многих других субъектов РФ. Этим мы, кстати, отличаемся от себя же десятилетней давности. Тогда все было гораздо спокойнее, несмотря на ротацию высших должностных лиц области, - напомнил Сокол. – Но, если говорить о политике, один из главных итогов этого года – результаты выборов муниципального уровня. Эти результаты для партии «Единая Россия» оказались хорошими: мы победили в 11 из тех 12 районов, где баллотировались наши кандидаты. Это весьма неплохо, учитывая, что регионом уже четыре года руководит губернатор-коммунист. Это хорошая предпосылка, чтобы восстановить доверие к партии, пошатнувшееся после принятия пенсионной реформы. Тренд на доверие к «Единой России» идет вверх – может быть, не теми темпами, какими хотелось бы. Но мы будем над этим очень серьезно работать. Мы – партия, ответственная за результат, которая привыкла что-то делать и добиваться конкретных решений для людей. Вместе с этим мы привыкли и отвечать за это. Даже в нынешней ситуации, когда мы – не «партия власти».

Сергей Сокол заявил, что именно в силу того, что партия берет на себя ответственность и работает на результат, губернаторские выборы в будущем году «Единая Россия» выиграет:

- По крайней мере, сделаем все возможное. А уж если мы за что-то по серьезному беремся, у нас это получается – как в политическом плане, так и в административном. У нас есть понимание, как выстраивать работу с людьми. Мы должны быть ближе и должны понимать, как решать насущные проблемы жителей Иркутской области, знать, как заставить это делать исполнительную власть.

Спикер напомнил про партийные проекты, направленные на оказание помощи непосредственно населению:

- В бюджете Иркутской области на следующий год мы увеличили сумму на программу «Народные инициативы» - с 650 млн до 850 млн рублей. Жителям области, мэрам эта программа нравится. Она не нравится только нашим оппонентам.

Относительно планов спикер сообщил, что в следующем году, помимо губернаторской, в регионе пройдет много избирательных кампаний муниципального уровня. И стоит задача их тоже выиграть.

Также Сергей Сокол обозначил проблемы, требующие первоочередного решения.

- Задел, который был сделан до смены команды в исполнительной власти в Иркутской области в 2015 году, позволяет говорить о том, что показатели растут – по цифрам. Но в реальности этот рост обеспечивает Иркутская нефтяная компания, которая увеличила с 2015 года объемы добычи и, соответственно, налоговые отчисления в областной бюджет. Заслуга исполнительной власти в том, что так «выстрелила» ИНК – нулевая. Помогали компании областные власти? Я не заметил, чтобы вообще у нас бизнесу помогали. Инвестиционная привлекательность такой потенциально богатой территории, как Иркутская область, пока низкая. Чтобы пришел инвестор, нужно создавать привлекательные для него условия, а этого нет.

Председатель Заксобрания сообщил, что сейчас на федеральном уровне идет работа над новым Инвестиционным кодексом и региональный парламент сформулировал свои замечания к проекту этого документа.

- При принятии этих законов важно, чтобы и наши замечания были учтены. Не только большие тренды должны найти отражение в документе, но и условия, привлекательные для мелких инвесторов, в том числе для фермеров. Чтобы сельхозпроизводитель, например, из Усть-Ордынского Бурятского округа, имел возможность развивать свой бизнес, продавать свою продукцию, чтобы для этого были созданы все условия, - комментирует Сергей Сокол.

Спикер ЗС раскритиковал практику раздачи так называемых «красных пряников» - когда вместо системно выстроенной помощи нуждающемуся населению, бюджетникам региональные власти «кидают подачку» в виде разовой небольшой суммы денег.

- Это все, конечно, хорошо. Сегодня. А завтра, когда нужда прошла, про эти выплаты забыли. По большому счету, эти разовые небольшие суммы не решают системно проблему. Да, конечно, надо повышать зарплаты, пенсии, но нужно это делать не кусками – нужно, чтобы на всех хватало, - отметил Сергей Сокол.

Также спикер отмечает, что необходимо решать проблему межбюджетных отношений – хронического недофинансирования муниципалитетов:

- Мэры вынуждены как-то выходить из положения и «латают дыры» вместо того, чтобы заниматься развитием своих территорий. Это очень серьезная проблема, которая не дает развиваться Иркутской области.

Зеркалом всех проблем Иркутской области стала история с наводнением, отмечает Сергей Сокол:

- Как в капле воды все отразилось. Потому что в короткий промежуток времени нужно было применить все менеджерские качества, все ресурсы исполнительной власти, которые позволили бы в короткий срок ликвидировать последствия. Наводнения не первый раз происходят у нас в стране, да и в области они бывали и раньше. Должен был бы опыт наработаться. Но получилось по-черномырдински: никогда такого не было, и вот опять! С первого дня все было настолько похоже на хаос, что в дальнейшем не удалось как-то системно выстроить работу. От жителей много жалоб. Ведь зима в полном разгаре, но ничего же не построено. Единственное, что смогли сделать – это переселить кого-то в купленные квартиры. Но далеко не все, кто имел и утратил свои приусадебные участки, хозяйство, хотят жить в новоленинской «однушке». Они привыкли к совсем другому укладу жизни.

Как считает спикер ЗС, еще одна важная задача, которую требуется решить – увеличение финансирования школ:

- Нам в Заксобрании пришлось буквально биться за увеличение суммы норматива на учебные пособия. Там копейки для областного бюджета, который на тот момент вообще был профицитным (на 15 млрд рублей). Этот норматив требовалось увеличить всего на 200-300 рублей. С боем повышали. И дальше будем это делать. Это необходимо прежде всего для малокомплектных школ.

Одна из серьезнейших проблем в Иркутской области, по мнению спикера – это происходящее в сфере здравоохранения:

- То, как администрируется эта сфера в Иркутской области, не выдерживает никакой критики. Когда-то у муниципалитетов забрали медицину и передали на областной уровень. Возможно, на тот момент это было правильное решение. Но потом как стали этой отраслью управлять – так лучше бы не забирали. Вот точно в управлении у мэров было бы не хуже, а, возможно, и лучше, чем сейчас. Это не поправишь даже увеличением денег на программу развития здравоохранения Иркутской области. То, что мы видим – победные отчеты министра здравоохранения о прекрасных достижениях в этой сфере и зарплатах медиков в размере 75 тысяч. Министр не слышит ни вопросов, ни проблем. Но мы, со своей стороны, делаем что можем: увеличили финансирование на строительство, ремонт и модернизацию больниц и поликлиник. Этим, конечно, все не исправишь, но хотя бы частично.

В ряду первоочередных задач, требующих решения, Сергей Сокол также назвал экологические проблемы региона. Прежде всего речь об отходах БЦБК и очистке площадки Усольехимпрома.

- По некоторым экологическим направлениям (например, по Байкалу, по БЦБК) есть даже прямые поручения президента и премьер-министра, - акцентирует спикер. - Но ничего не решается. К сожалению, пока даже не видно, как правительство планирует к этому подступиться. Из 19 поручений президента шесть адресованы региональному правительству. Срок [отчета об исполнении] обозначен – 1 января будущего года. Осталось двадцать дней.

Сергей Сокол напомнил, что действующий губернатор на первой же после своего избрания встрече с президентом попросил у главы государства передать области полномочия по БЦБК. Однако с тех пор ничего так и не было сделано.

- Реальной работы правительства области по рекультивации отходов БЦБК мы не видим, - констатировал Сокол. – Между тем, на площадке БЦБК уже даже не лигнин главная угроза. Всего в пятистах метрах от Байкала находятся очистные с «черной щелочью». Никаких селей не надо, чтобы случилось непоправимое – там, в этих бочках, все уже под край подошло. Достаточно пройти сильным дождям, чтобы емкости переполнились и щелочь потекла в озеро. Если не решить эту проблему к весне будущего года, тающий снег приведет к переполнению емкостей с опасными химическими отходами. И мы будем иметь серьезную экологическую катастрофу. Все это – результат бездействия (при координирующей роли) областного правительства.

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