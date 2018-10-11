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11.10.2018

Сергей Сокол обсудил с первыми лицами Ангарска проблемы и перспективы города

Ангарск, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол и первые лица Ангарска 11 октября обсудили приоритетные задачи для экономического роста территории округа. В частности, речь шла о межбюджетных отношениях и распределении налоговой базы.

– Одна из системных проблем – своевременное доведение лимитов бюджетных средств в территории, первые шаги к решению которой уже были сделаны. Обсуждались и пути решения очень важной задачи, связанной с межбюджетным распределением налогов. Динамика роста доходов областного и муниципальных бюджетов в силу специфики бюджетного законодательства такова, что определенные налоги демонстрируют стабильный рост, другие – стагнацию. Отсюда серьезная проблема – муниципалитеты не могут отвечать на растущую инвестиционную политику со стороны региональных и федеральных властей своими ресурсами, – отметил мэр АГО Сергей Петров.

Как сообщает пресс-служба ЗС, он также рассказал, что в Ангарске был сделан социальный паспорт территории, на базе которого формулируются приоритетные задачи, которые декларирует население.

– Благодаря этому мы можем четко понимать, на какие направления необходимо тратить время и ресурсы. В этой связи хотелось бы отметить программу «Народные инициативы». Очень правильно, когда в определение приоритетов вовлечено население и сами жители обозначают болевые точки. На обсуждения приходило столько людей, что не хватало мест в зале, все проходило живо, эмоционально. Сегодня мы уже видим положительные результаты проделанной работы. Это одна из самых эффективных программ, безусловно, ее надо поддерживать и расширять, – заявил мэр Ангарска.

Председатель думы АГО Александр Городской отметил, что традиционное для Законодательного собрания Иркутской области глубокое знание спикером проблем территорий, прямое общение с жителями и представителями муниципалитетов – это ключ к решению многих проблем.

Подводя итоги встречи, Сергей Сокол пояснил, что в Законодательном собрании идет серьезная работа над бюджетом Приангарья, и одна из главных задач – обеспечить устойчивость экономического роста и развития территорий.

– Эффективность решения поставленной задачи может быть обеспечена только в плотном взаимодействии и совместной работе парламентского корпуса, исполнительной власти, органов местного самоуправления и социально активных граждан, – сказал спикер областного парламента.

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