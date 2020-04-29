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Политика
30.04.2020

Сергей Сокол обсудил с представителями территорий Приангарья вопросы деятельности «Единой России»

Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Селекторное совещание с представителями местных исполкомов «Единой России», посвященное вопросам текущей деятельности партии, провел секретарь Иркутского регионального отделения Сергей Сокол.

Как сообщает пресс-служба партии, в режиме видеоконференцсвязи депутат Государственной Думы Сергей Сокол рассказал, что согласно последним исследованиям электорального рейтинга, проведенного Фондом «Общественное мнение» Иркутское региональное отделение продемонстрировало серьезную динамику, прибавив более 10%. Сейчас поддержка партии в Приангарье – 44,7%.

Сергей Сокол подчеркнул, что в это непростое время ИРО партии всесторонне старается помочь жителям Иркутской области пережить пандемию коронавируса с минимальными последствиями.

– Наша задача помогать не только наиболее уязвимым категориям граждан: пожилым людям, одиноким пенсионерам, ветеранам, инвалидам. Но и всем жителям региона, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Также хочу выразить благодарность всем добровольцам за активное участие в деятельности Волонтерского центра, – сказал Сергей Сокол.

Напомним, в начале апреля секретарь Иркутского регионального отделения партии Сергей Сокол с коллегами по депутатскому корпусу фракции «Единая Россия» в ЗС встретился с президентом союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексеем Соболем и другими представителями бизнес-сообщества с целью разработки пакета мер по поддержке предпринимателей региона.

В дальнейшем предлагаемые к оперативному рассмотрению и принятию нормативно-правовые акты были направлены Сергеем Соколом в адрес врио губернатора Иркутской области и председателя комиссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Госдумы Дмитрия Сазонова. Эти предложения уже рассмотрены Комиссией по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Госдумы и включены в пакет мер, предлагаемых Комиссией к оперативному принятию.

Как рассказала заместитель секретаря ИРО партии по проектной работе Наталья Дикусарова, субъекты малого и среднего предпринимательства, пострадавшие от угрозы распространения коронавируса, освобождаются от арендной платы по объектам государственной собственности Иркутской области. Также органам местной власти по объектам муниципальной собственности уже даны соответствующие рекомендации.

В мае региональному отделению Партии предстоит много работы – от проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы до проведения Единого дня предварительного голосования.

– В этом году в Единый день голосования в 33 городских и сельских поселениях Иркутской области пройдут выборы, на которых будут распределены 329 мандатов. В 11 территориях будут избраны мэры. Процедура предварительного голосования – обязательный фильтр для всех, кто планирует идти на выборы от нашей партии, – рассказал Сергей Сокол.

Оргкомитет ежедневно регистрирует кандидатов для участия в предварительном голосовании. На текущий момент уже подали документы на участие в ПГ пятеро из действующих мэров – мэр Ангарского городского округа Сергей Петров, мэр Иркутского района Леонид Фролов, мэр Заларинского района Владимир Самойлович и мэр Зиминского района Наталья Никитина, мэр города Черемхово Вадим Семенов. В некоторых территориях «Единая Россия» намерена выдвигать новых людей.

– В этом году из-за пандемии коронавируса предварительное голосование проходит по закрытой модели. Мы не имеем права призывать избирателей на участки, где они могут заразиться. Это надо понимать. Здоровье людей – самое главное, – отметил Сергей Сокол.

Напомним, в Иркутской области действует Волонтерский центр на базе общественной приемной председателя партии «Единая Россия». Возглавляет Центр секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол, заместитель руководителя – Артем Лобков.

Волонтеры по мере сил стараются наиболее оперативно реагировать на поступившие обращения. Помощь оказывается во всех муниципальных образованиях Приангарья.

Для того, чтобы получить помощь, жителям Иркутской области необходимо позвонить по номерам: 8 914-955-75-33, 8 (3952) 34-38-12, 8 (3952) 24-02-73, 8 (3952) 24-08-59. Далее добровольцы на возмездной основе доставят из магазинов или аптек нужные товары.

Также на базе Волонтерского центра работает отдельная линия правовой помощи гражданам Иркутской области. Получить юридическую поддержку можно по номеру 8 914-005-19-05

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