Сергей Сокол отметил высокую общественную значимость работы Радио России «Иркутск»

Иркутск, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Первая и старейшая радиостанция региона – Радио России «Иркутск» отметила свое 90-летие. Сергей Сокол поздравил сотрудников радиостанции с юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

Решение создать Иркутский радиоцентр и организовать регулярные передачи было принято 29-го ноября 1929 года – с этого момента началась повсеместная радиофикация Приангарья. Первые репродукторы появились в Иркутске в самых многолюдных местах, а до отдаленных уголков области радиофикация дошла в конце 50-х годов. Сегодня Радио России «Иркутск» вещает и на FM-волнах: в Иркутске это 105 FM. Кроме того, радио вошло в цифровой мультиплекс, теперь включив телевизор, можно слушать радио.

На торжественном мероприятии, посвященном юбилею, от имени депутатов Законодательного Собрания сотрудников и ветеранов радиостанции, а также руководство станции – директора ГТРК «Иркутск» Константина Горбенко и руководителя службы радиовещания Людмилу Шпрах поздравил спикер областного парламента Сергей Сокол.

– Ваша главная гордость – это талантливый и увлеченный своим любимым делом коллектив. Голоса ведущих без преувеличения знает вся область. Любой эфир вы вместе со своими коллегами делаете интересным, а ваша искренняя любовь к радиослушателям чувствуется в каждом слове, подборе музыки и подготовке программ. Для многих вы стали настоящими друзьями, умеющими вдохновить, утешить, помочь и словом, и делом, – сказал Сергей Сокол.

Как было отмечено на мероприятии, среди сотрудников радиостанции есть те, кто отдал областному радио десятки лет своей жизни. Так, стаж работы начальника сектора выпуска программ Галины Поповой – 45 лет, журналиста Виталия Комина – 42 года, редактора Иды Балковой – 46 лет, фонотекаря Сталины Шишмаревой – 38 лет, диктора Галины Осиповой – 61 год. Результат работы коллектива радио – это не только передачи, которые ежедневно выходят в эфир. Также накоплен большой архив голосов, рассказов и репортажей о событиях из жизни региона.

– Областное радио – это бесценное хранилище богатейшей истории Иркутской области, которое постоянно пополняется, – подчеркнул Сергей Сокол, отметив высокую общественную значимость работы радиостанции в целом.

Двум сотрудникам Радио России «Иркутск» – главному бухгалтеру ГТРК «Иркутск» Евгении Козловой и журналисту, ведущей программ Татьяне Сазоновой спикер вручил почетные грамоты Законодательного собрания региона.