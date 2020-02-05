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05.02.2020

Сергей Сокол поддержал законопроект о «народном» бюджетировании, выдвинутый «Единой Россией»

Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Сергей Сокол поддержал законопроект о «народном» бюджетировании. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Фракция ЕР 3 февраля внесла в Госдуму законопроект об инициативном или «народном» бюджетировании. Он позволяет гражданам самим решать, на что потратить средства местного бюджета в первую очередь. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, практика в регионах показывает, что такой подход весьма эффективен: люди на местах лучше знают, что нужно изменить, чтобы жизнь в их районе, поселке, городе стала комфортнее.

Андрей Турчак подчеркнул, что для «Единой России» главным ориентиром всегда являлось мнение граждан.

– Законопроект о «народном бюджете» создает прозрачные и единые условия для того, чтобы распространить эту практику на всю нашу большую страну. В каждом селе, в каждом муниципалитете люди смогут сами расставлять приоритеты в ремонтных работах, благоустройстве и в других важных для них вопросах. До сих пор подобные проекты существовали каждый сам по себе, на уровне местных актов и законов. Как следствие, всего 1% бюджетных средств на сегодняшний день тратится с учетом мнения граждан. Президент России Владимир Путин поручил увеличить в 5 раз финансирование проектов, предложенных жителями. Наш законопроект во многом направлен на решение этой задачи, – отметил Андрей Турчак.

Законодательную инициативу о «народном» бюджетировании поддержал секретарь иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол.

– Практика народного бюджетирования показала свою эффективность во многих регионах, в том числе и в Иркутской области, поэтому я поддерживаю партийную инициативу о законодательном закреплении инициативного бюджетирования на федеральном уровне. В Иркутской области практика «народного» бюджетирования с 2011 года эффективно реализуется через региональный партпроект «Народные инициативы». В 2020 году на его реализацию в бюджете предусмотрена сумма в размере 850 млн рублей, что на 200 млн больше, чем в 2019 году. Жители всех 10 городских округов, 32 районов, 412 поселений области смогут принять участие в проекте, – рассказал секретарь реготделения партии.

Сергей Сокол напомнил, что в текущем году жители смогут реализовать свою народную инициативу по ряду новых направлений. У жителей появится возможность инициировать мероприятия по сохранению и благоустройству мест памяти участникам Великой Отечественной войны. Памятники, аллеи славы, мемориалы будут обновлены и построены новые в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. В маленьких населенных пунктах с численностью жителей до тысячи человек теперь возможно реализовать проекты комплексного благоустройства общественной инфраструктуры. При этом выделяется финансирование из бюджета области не менее, чем на два мероприятия. Дополнительных затрат на сложные проекты и экспертизы при этом не требуется. В 2020 году муниципальные образования области за счет средств проекта «Народные инициативы» также могут создавать условия по обеспечению жителей поселений услугами торговли и бытового обслуживания.

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