Сергей Сокол поделился своими планами по возвращению в Иркутскую область

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Советник гендиректора по развитию «Ростеха» Сергей Сокол в ходе встречи с редакторами иркутских СМИ 15 мая рассказал о планах по возвращению в региональную политику.

В частности, он сообщил, что в случае, если одержит победу на выборах в Законодательное собрание Иркутской области, намерен всячески способствовать расконсервации экономических проектов, сейчас поставленных на паузу в Приангарье.

Напомним, сегодня, 15 мая Сергей Сокол подал документы на участие в праймериз «Единой России» для выдвижения кандидатом на выборы в ЗС, которые состоятся 9 сентября 2018 года.

Политик подчеркнул, что в случае своей победы намерен активно работать с правительством Иркутской области, а также со всеми силами, заинтересованными в развитии региона. Он сообщил, что возвращение в Иркутскую область после 9 лет работы в столице было его личной инициативой. Однако, очевидно, планы были поддержаны Ростехом.

Напомним, по мнению ряда наблюдателей, Сергей Сокол планирует занять пост спикера в региональном Заксобрании. Становиться сенатором Совета Федерации и возвращаться в Москву политик не намерен.