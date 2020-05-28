Сергей Сокол: поправки в Трудовой кодекс защитят права сотрудников, работающих удаленно

Москва, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты «Единой России» в Госдуме подготовили соответствующие изменения. Сейчас экспертную оценку документу дают в Российском союзе предпринимателей и промышленников и Федерации независимых профсоюзов России, сообщает пресс-служба партии.

По словам секретаря ИРО партии «Единая Россия», депутата Государственной Думы Сергея Сокола, поправки в Трудовой кодекс защитят права сотрудников, работающих удаленно.

– Документы, подготовленные рабочей группой при волонтерском центре «Единой России» на тему нарушения трудовых прав граждан, должны учесть при составлении итогового текста поправок, – рассказал Сергей Сокол.

Предлагается, чтобы всеми документами – вплоть до листка нетрудоспособности – руководство и сотрудники могли обмениваться удаленно. В отдельных случаях – например, при предоставлении декретного отпуска – заказными письмами. По мнению авторов поправок, это должно быть закреплено в трудовом договоре о дистанционной работе – его тоже предложено заключать онлайн. Этот документ, в частности, должен предусматривать, какой техникой пользуется работник – собственной или предоставленной работодателем. В таком случае может назначаться компенсация со стороны компании за использование сотрудником личного оборудования.

– Новые формы занятости и взаимодействия работодателя и работника, ставшие обыденностью из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией, в будущем будут только развиваться. В этих условиях необходимо постоянно совершенствовать трудовое законодательство, чтобы защитить права работающих граждан. Безусловно, мы должны делать это, учитывая мнение трудовых коллективов и предпринимателей, являющихся работодателями, – сказал Дмитрий Медведев.

Напомним, в мае по поручению председателя «Единой России» Дмитрия Медведева Правозащитный центр партии провел во всех регионах онлайн приемы по трудовым вопросам. За неделю получено и обработано порядка 6000 обращений граждан, касающихся нарушения их трудовых прав. Часть вопросов решена оперативно, всем заявителям предоставлена юридическая консультация.