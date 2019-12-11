Сергей Сокол поручил проработать ряд законопроектов по итогам рассмотрения обращений граждан

Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Подготовить законопроект, учитывающий интересы отдельной категории инвалидов в получении льгот на оплату жилья и коммунальных услуг, а также проработать правовые механизмы компенсации стоимости одного года обучения для студентов из подтопленных территорий, обучающихся на коммерческой основе, поручил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол по итогам личного приема граждан.

Кроме того, на особый контроль взят вопрос о начислении заработных плат работникам здравоохранения, сообщает пресс-служба ЗС.

К председателю Законодательного собрания обратилась Надежда Ахметшина из Нижнеудинска. В феврале 2009 года ей была установлена вторая группа инвалидности с третьей степенью ограничения к трудовой деятельности бессрочно. Согласно федеральному законодательству, для этой категории граждан размер пенсий и ежемесячных денежных выплат, а также предоставление мер социальной поддержки осуществляется без проведения дополнительного переосвидетельствования по первой группе инвалидности. Однако органы социальной защиты отказывают в ряде льгот, в частности по региональному закону о предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Иркутской области.

Сергей Сокол пояснил, что причиной такой ситуации стала нехватка полного пакета нормативных документов, чтобы обеспечить льготы.

– Это тот случай, когда закон приняли, но туда не попала узкая категория льготников. Надо эти нормативные документы сформировать, возможно, внести поправки в действующий закон, – подчеркнул спикер.

Он дал поручение правовому управлению Законодательного собрания в самые короткие сроки подготовить законопроект, предусматривающий компенсацию расходов на содержание жилого помещения именно такой категории граждан.

По вопросу выплаты или компенсации стоимости обучения студентам из подтопленных территорий к спикеру обратилась студентка второго курса ИГУ Анастасия Рожкова. Губернатором Иркутской области было дано обещание до конца года студентам из подтопленных территорий, обучающимся на коммерческой основе, компенсировать стоимость одного года обучения. Однако в получении компенсации студентке было отказано по причине отсутствия механизма и финансовых средств на реализацию этих мероприятий. Сергей Сокол отметил, что это не единичный случай.

– К нам начали поступать обращения и от студентов, и от ректоров вузов, где учатся ребята из подтопленных территорий. Тема находится на особом контроле. Думаю, до начала февраля все эти вопросы будут решены, – сказал спикер.

По видеосвязи к председателю обратилась представитель Казачинско-Ленской больницы Ирина Храмко. Она рассказала спикеру, что в учреждении не хватает средств на выплату заработной платы медицинским работникам, размеры заработной платы оставляют желать лучшего. К примеру, у Ирины стаж работы в системе здравоохранения – 44 года, сейчас она старшая медсестра. Ее заработная плата составляет 24-27 тысяч рублей. Кроме того, имеет место диспропорция в оплате труда врачей, младшего медперсонала и технических работников. Сергей Сокол напомнил, что на сессии Законодательного собрания недавно звучал отчет министерства здравоохранения, в котором были указаны совсем другие цифры. Спикер подчеркнул, что эта ситуация требует особого внимания, парламентарии возьмут ее на особый контроль.