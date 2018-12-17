Сергей Сокол поучаствовал в заседании думы Черемхово

Черемхово, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В муниципалитетах Иркутской области должны появляться точки роста экономики, в том числе на базе малого и среднего бизнеса, и задача региональных властей – всячески способствовать такому развитию. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол.

Как сообщает пресс-служба ЗС, такое мнение он выразил по итогам участия в заседании думы Черемхово, где рассматривался бюджет города на 2019 год. После рассмотрения основных параметров бюджета депутаты думы под председательством Сергея Беседина утвердили документ, который является социально направленным – больше 80% расходов пойдут на образование, культуру и спорт.

Спикер Законодательного собрания особо подчеркнул, что у Черемхово, как и у других муниципалитетов региона, не должно быть проблем с финансированием первоочередных расходов, в том числе за счет субвенций из областного бюджета.

– Глава не может заниматься экономическим развитием, когда вынужден «латать дыры», когда не хватает, к примеру, средств на зарплату в социальной сфере. В 1,2 млрд рублей доходов бюджета Черемхово – 70% областных средств. В такой ситуации говорить о развитии сложно, но мы вместе с вами должны смотреть, искать точки роста, возможности зарабатывать, менять такую ситуацию, – отметил Сергей Сокол.

Мэр Черемхово Вадим Семенов рассказал, что сейчас усилия сосредоточены на развитии города как территории опережающего развития.

– У нас уже есть один участник – это мебельная компания, которая планирует создать 100 новых рабочих мест. Еще два инвестора на очереди. Мы рассчитываем, что таких компаний станет больше, чтобы решить проблему безработицы в городе, – сказал Вадим Семенов.

В обсуждении проблем развития муниципалитета также приняли участие председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова и депутат от территории, председатель комитета по законодательству о госстроительстве области и местном самоуправлении Виктор Побойкин. Депутаты думы Черемхово озвучили вопросы, связанные с рядом социальных объектов города. В частности, речь шла о реконструкции стадиона «Шахтер», «Спортивно-оздоровительного комплекса «Мартенсит», Дворца культуры «Горняк», а также о строительстве в городе новой школы на 500 мест. Для части из них уже готова проектно-сметная документация, и как отметил Сергей Сокол, эти объекты будут дополнительно рассмотрены при корректировках областного бюджета в 2019 году.