Сергей Сокол поздравил Анатолия Крупенева с избранием на должность мэра Нижнеудинского района

Нижнеудинский район, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол поздравил с избранием на должность мэра Нижнеудинского района однопартийца Анатолия Крупенева.

Во время беседы единороссы договорились о дальнейшем сотрудничестве, сообщает пресс-служба реготделения партии.

В разговоре с Сергеем Соколом Анатолий Крупенев заявил о готовности взаимодействовать с партией «Единая Россия», а также сообщил, что намерен поддерживать реализацию партийных проектов на территории Нижнеудинского района.

– Будем работать с региональным отделением «Единой России» по всем направлениям. Постараемся сделать все для того, чтобы район становился лучше. Я благодарен жителям за оказанную поддержку и постараюсь сделать все возможное для развития Нижнеудинского района, – рассказал Анатолий Крупенев.