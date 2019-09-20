Сергей Сокол поздравил Геннадия Осодоева с вступлением в должность мэра Эхирит-Булагатского района

Эхирит-Булагатский район, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Сергей Сокол поздравил с вступлением в должность мэра Эхирит-Булагатского района Геннадия Осодоева на церемонии, которая состоялась 20 сентября в поселке Усть-Ордынский. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

Спикер рассказал, что знает Геннадия Осодоева по совместной работе в Законодательном собрании, депутатом которого мэр ранее являлся, как надежного и компетентного специалиста.

– У Геннадия Алексеевича [Осодоева] есть все необходимые навыки, профессиональные и личностные качества для этой ответственной должности, которые помогут ему принимать эффективные управленческие решения во благо людей и территории в целом. Сегодня вы возглавили муниципальное образование, и теперь от вас, от вашей команды будет зависеть социальное и экономическое развитие территории, – отметил Сергей Сокол.

Также спикер подчеркнул, что областной парламент будет для мэра и его команды надежным союзником в решении задач по улучшению качества жизни жителей района.

С вступлением в должность Геннадия Осодоева также поздравили вице-спикер Заксобрания Кузьма Алдаров, депутаты Виктор Побойкин, Николай Труфанов и депутат Госдумы ФС РФ Александр Якубовский.

Напомним, полномочия областного парламентария Геннадий Осодоев сложил на 20-й сессии Законодательного собрания 18 сентября.