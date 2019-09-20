Сергей Сокол поздравил мэра Усть-Илимского района Якова Макарова с вступлением в должность

Усть-Илимский район, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол принял участие в церемонии вступления в должность мэра Усть-Илимского района Якова Макарова, который был избран главой района по итогам выборов 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

– Победа на муниципальных выборах – это знак доверия и высокой оценки избирателями. С главой района жители связывают дальнейшее социальное и экономическое развитие своего муниципального образования, – подчеркнул спикер. – Уверен, что профессионализм и нацеленность на результат помогут принимать эффективные управленческие решения во благо людей и территории в целом.

Сергей Сокол также заметил, что для успеха всех начинаний важна слаженная, командная работа местного самоуправления и региональной власти. Со своей стороны, добавил он, Законодательное Собрание готово выступать надежным союзником в решении задач по улучшению качества жизни жителей района.

От имени коллег по депутатскому корпусу Сергей Сокол пожелал Якову Макарову и команде администрации района уверенности в своих силах и успехов в достижении поставленных целей.