Сергей Сокол поздравил Романа Ефремова с вступлением в генсовет «Единой России»

Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках ежегодной ротации кадров на 19 съезде «Единой России» в Москве принято решение о выведении из состава генерального совета партии директора МКУК Верхнегутарского МО Натальи Тутаевой и включении в состав генсовета секретаря первички Иркутского городского местного отделения ЕР, директора ООО «Интеграл» Романа Ефремова.

С избранием в генсовет партии Романа Ефремова поздравил секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России», член генсовета партии Сергей Сокол, сообщает пресс-служба реготделения ЕР.

Он отметил, что участие в генеральном совете партии откроет новые возможности для Романа Ефремова, поможет ему как секретарю первичного отделения партии укрепить общественно-политические связи, и пожелал дальнейших успехов.

Роман Ефремов рассказал, что введение в состав генерального совета партии для него очень знаковое событие, приятное, но и возлагающее на него дополнительную ответственность.

– Для меня это ответственный, важный шаг в моей жизни, это новый этап в моей политической карьере. Мое участие в генсовете «Единой России» улучшит работу моей первички, в некотором смысле усилит мой политический вес. Думаю, теперь мне будет проще достучаться до чиновников, поскольку статус члена генерального совета более значим, чем статус секретаря первичного отделения партии. Считаю, что мое избрание в состав генсовета сделает мою работу как секретаря первички проще и эффективнее, – считает Роман Ефремов.

Напомним, 23 ноября в Москве прошел 19 съезд партии «Единая Россия». Он собрал около 2 тысяч человек, больше половины из них – новые лица. Участие в съезде приняла делегация Иркутского регионального отделения партии во главе с членом генсовета «Единой России», секретарем Иркутского регионального отделения Сергеем Соколом.