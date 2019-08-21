Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол поздравил жителей Иркутской области с Днем Государственного флага России.

С приветственным словом от имени депутатского корпуса спикер областного парламента выступил на торжественном митинге в Ангарске. Как сообщает пресс-служба ЗС, в митинге также приняли участие мэр города Сергей Петров, председатель думы Александр Городской, почетные граждане города, общественные объединения, в том числе ветеранские, молодежные, патриотические, советы предприятий города и другие.

– Наш флаг – это многовековой символ единства и независимости нашей огромной страны. Отдавая почести флагу, мы показываем уважение к прошлому и настоящему России, нашим традициям и культуре. Этот праздник знаменует, что все мы – один большой и сильный народ. Только так – вместе – можно менять к лучшему жизнь в своем городе, в регионе, в своей стране, – сказал Сергей Сокол, обращаясь к участникам митинга.

Вместе с собравшимися горожанами председатель Законодательного собрания принял участие в праздничном шествии, которое завершилось концертом с участием творческих коллективов Ангарска.