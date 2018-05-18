Сергей Сокол принял участие в дебатах в рамках праймериз партии «Единая Россия»

Иркутск, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сергей Сокол принял участие в дебатах, которые проходят в рамках внутрипартийного голосования «Единой России» по определению кандидатов на выборы в Законодательное собрание Иркутской области. Состоялись дебаты в третьем избирательном округе в Ленинском районе Иркутска на темы развития экономики и социальной политики.

По мнению Сергея Сокола, на сегодняшний день стоит задача сформировать команду депутатов, которая будет работать сообща, без конфликтов на благо региона. Для развития территории должен активнее использоваться ее промышленный потенциал. При этом рост экономики должен вести к решению проблем, которые волнуют людей в первую очередь. Это строительство социальных и инфраструктурных объектов, доступность образования и здравоохранения.

– Вы знаете, что есть проблемы в здравоохранении. Сегодня эта отрасль нуждается в особом внимании. Не хватает поликлиник, узких специалистов, есть очереди к врачам. Без здравоохранения и образования не решить задачи развития экономики. В этом направлении нужна системная работа, в том числе на законодательном уровне и при взаимодействии с федеральным центром, – отметил Сергей Сокол.

Кроме того, кандидат затронул тему оттока молодых специалистов из региона. По его мнению, одной из причин этого является отсутствие возможности поступить на бюджетные места в вузы, устроиться на работу после окончания учебных заведений. Развитие промышленности позволит решить эту проблему, даст возможность молодым людям реализовать свои профессиональные знания, строить карьеру.

Напомним, в Приангарье документы на участие в предварительном голосовании подали около 200 человек. Дебаты будут проходить на 67 площадках. Следующие дебаты по третьему округу состоятся 23 мая и будут посвящены качеству жизни, благоустройству дворов и общественных пространств, ЖКХ, инфраструктуре Ленинского округа.

Предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатов на выборы состоится 3 июня.