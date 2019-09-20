Шелеховский район, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол принял участие в церемонии вступления в должность мэра Шелеховского района Максима Модина. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

Максим Модин был повторно избран мэром по итогам муниципальных выборов 8 сентября. Также среди приглашенных были депутаты Законодательного собрания Виктор Побойкин и Александр Белов.

Сергей Сокол отметил, что поддержка избирателей означает высокую оценку предыдущих лет работы на посту мэра, но также является и кредитом доверия на будущее, который теперь необходимо оправдать. Также, по словам спикера, у Шелеховского района огромный потенциал – экономический, промышленный, природный, и его эффективное использование во многом зависит от грамотных действий муниципальной власти. При этом очень важно учитывать запрос жителей района, пожелания людей.

– Уверен, с вашим опытом и поддержкой единомышленников у вас всё получится! Будучи коренным шелеховцем, вы, как никто другой, знакомы с перспективами территории, проблемными вопросами. Со своей стороны, мы всегда готовы оказать вам поддержку в решении важных задач. Депутаты регионального парламента всегда работали в тесном взаимодействии с Шелеховским районом. И мы обязательно продолжим наше сотрудничество, – подчеркнул Сергей Сокол.