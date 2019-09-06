Сергей Сокол призвал жителей Приангарья голосовать за достойных кандидатов

Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь реготделения «Единой России» Сергей Сокол призвал жителей Приангарья не оставаться в стороне, прийти на выборы проголосовать за тех кандидатов, которые на деле доказали верность своему поселку, городу или району. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР. Напомним, в Иркутской области 8 сентября, в Единый день голосования, одновременно пройдут 68 выборных муниципальных кампаний в органы местного самоуправления на территории 55 муниципалитетов региона. Как сообщает Избирательная комиссия Иркутской области, в списки избирателей включены около 1,2 млн человек. Всего на муниципальных выборах будет распределено 482 мандата, в том числе избраны 15 мэров городских округов и муниципальных районов, 15 глав городских и сельских поселений, 67 депутатов дум городских и сельских поселений, 385 депутатов дум городских округов и муниципальных районов. По словам Сергея Сокола, кандидаты от партии выдвинуты в большинстве муниципалитетов. Он также отметил особый интерес молодых людей к участию в муниципальных выборах в качестве кандидатов. Чуть более 20% от общего числа кандидатов от партии – молодежь. – Начать свой старт в политике вместе с «Единой Россией» и выступить в качестве кандидатов на муниципальных выборах в этом году решили 77 молодых людей в возрасте до 35 лет. Очень приятно, что среди них 11 человек – финалисты кадрового партийного проекта «ПолиСтартап», – отметил Сергей Сокол. Секретарь ИРО «Единой России» отметил также, что каждый житель Приангарья в единый день голосования должен исполнить свой гражданский долг и проголосовать за своего кандидата. – Иркутяне и жители области всегда очень ответственно относятся к выборам, ведь от них зависит качество жизни, которую мы выбираем. Наши жители знают, что представлять их интересы должны люди достойные, образованные, энергичные, способные обеспечить стабильное развитие не только городских и сельских поселений, но и Иркутской области в целом. Я думаю, в день выборов избиратели придут и проголосуют за своих кандидатов, – считает он. Сергей Сокол также обратился к кандидатам, баллотирующимся 8 сентября в органы местного самоуправления, и призвал их провести в регионе достойные честные выборы. – Мы будем выбирать тех, кто будет представлять интересы жителей на местах, кто будет каждый день решать проблемы людей. Важно не оставаться в стороне, прийти на выборы проголосовать за тех кандидатов, которые на деле доказали верность своему поселку, городу или району. Призываю всех кандидатов, участвующих в избирательной кампании, завершить ее достойно и честно, – заключил секретарь ИРО. Напомним, 8 сентября на территории Иркутской области пройдут муниципальные выборы в 55 муниципальных образованиях региона. Голосование продлится с 8 до 20 часов по местному времени. Об адресах своих участковых комиссий и помещений для голосования можно узнать через сервис по поиску своего участка для голосования , а также на сайте Избирательной комиссии Иркутской области можно зарегистрироваться и в Личном кабинете получить доступ к интерактивным сервисам, в том числе в электронной форме можно запросить и получать информацию о выборах и результатах выборов. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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