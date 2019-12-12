Спикер ЗС Приангарья Сергей Сокол прокомментировал отставку Сергея Левченко

Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель ЗС Иркутской области Сергей Сокол прокомментировал отставку Сергея Левченко. По его словам, у них с экс-губернатором Приангарья были рабочие отношения. Сергей Сокол также выразил надежду, что эти отношения продолжатся.

– Видимо, были причины, почему он ушел в отставку, – заявил спикер. – В Иркутской области много нерешенных проблем. Это и «Усольехимпром», и БЦБК, и еще очень много работы предстоит по восстановлению нормальной жизни на подтопленных территориях.

Он также заявил, что решение президента по назначению врио неоспоримо, и сообщил о намерении работать с ним в конструктивном ключе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 12 декабря подписал заявление Сергея Левченко о досрочном прекращении полномочий главы Приангарья «по собственному желанию». Врио губернатора Иркутской области назначен замглавы МЧС Игорь Кобзев.