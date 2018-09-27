Сергей Сокол провел рабочую встречу с председателем Иркутского облсуда

Иркутская область, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Приангарья Сергей Сокол провел рабочую встречу с председателем Иркутского областного суда Владимиром Ляхницким, на которой обсуждались вопросы взаимодействия в сфере мировой юстиции.

Как сообщает пресс-служба ЗС, в частности, речь на встрече шла о формировании кадрового резерва для мировой юстиции, за которое отвечает областной парламент, о штатной численности, о порядке назначения мировых судей, о функционировании судов, а также о правовом обеспечении ряда вопросов.

– Впечатление от встречи положительное, мы нацелены на тесное взаимодействие. Со стороны Законодательного собрания я увидел полное понимание проблем мировой юстиции и желание помогать. Это очень важно, потому что наша общая цель – обеспечение соблюдения прав граждан. Поэтому наша работа должна быть организована таким образом, чтобы быть максимально удобной и доступной для жителей Иркутской области, – рассказал Владимир Ляхницкий по итогам встречи с Сергеем Соколом.