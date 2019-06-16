ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Политика
17.06.2019

Сергей Сокол рассказал молодогвардейцам о своей карьере и проблемах региона

Иркутск, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол назвал общественно-политическую молодежную организацию «Молодая Гвардия Единой России» хорошим кадровым резервом на встрече с ее представителями.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, встреча с молодыми людьми, представляющими разные муниципалитеты Приангарья, прошла в неформальной обстановке на крыше творческого пространства «Перцель» в областном центре.

По мнению Сергея Сокола, партии необходимо обновление, причем не только привлечением в партию известных медиа-персон, но и за счет подрастающего поколения.

– Пока что, честно скажу, деятельность «Молодой Гвардии» не такая, которая могла бы быть сейчас здесь, в регионе, где мы находимся в оппозиции. Ждем от вас предложений, как дальше креативно, красиво и интересно изменить эту ситуацию, – сказал Сергей Сокол.

В рамках встречи секретарь ИРО партии также рассказал про свою политическую карьеру, ответил на вопросы присутствующих о погружении с аквалангом на дно Байкала, взаимодействии Законодательного собрания и молодежного парламента в Иркутской области, экологических проблемах и создании комфортных условий для проживания в регионе. По окончании мероприятия Сергей Сокол и представители «Молодой Гвардии» сделали совместное фото.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Политика»:
Сергей Сокол рассказал молодогвардейцам о своей карьере и проблемах региона17.06.2019
Иркутск, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол назвал общественно-политическую молодежную организацию «Молодая Гвардия Единой России» хорошим кадровым резервом на встрече с ее представителями.
Экс-мэр Ольхонского района Сергей Копылов намерен обжаловать приговор суда17.06.2019
2019-06-17-04-03-52
Ольхонский район, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Экс-мэр Ольхонского района Сергей Копылов намерен обжаловать решение Эхирит-Булагатского районного суда, приговорившего его к трем годам колонии.
Андрей Чернышев вручил новый автомобиль управлению образования Киренского района к 90-летию муниципалитета17.06.2019
Киренский район, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В субботу, 15 июня в Киренске прошли торжественные мероприятия к 90-летию района. С юбилеем жителей территории поздравил депутат Государственной Думы, основатель Благотворительного Фонда «Сибирский Характер» Андрей Чернышев. Об этом сообщает пресс-служба депутата.
Александр Якубовский: фракция «Единой России» поддержит поправки в федеральный бюджет, предусматривающие выделение 36 млрд рублей на проблемы обманутых дольщиков17.06.2019
Москва, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Фракция «Единой России» в Государственной Думе поддержит поправки в федеральный бюджет, которыми предусматривается выделение 36 млрд рублей на достройку жилья для обманутых дольщиков.
Создать Ассоциацию советов отцов Иркутской области предложили усольские члены «Единой России»17.06.2019
Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске прошел шестой Байкальский гражданский форум «Гражданское общество в реализации приоритетных национальных проектов», который стал открытой интерактивной площадкой для взаимодействия общества, власти и бизнеса.
Все 22 объекта, заявившиеся на участие в партпроекте ЕР «Культура малой родины» в Приангарье, получат финансирование17.06.2019
Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Все муниципальные образования Приангарья, которые в этом году подготовили документы на участие в партийном проекте «Единой России» «Культура малой Родины», получат финансирование на реализацию своих мероприятий.
Региональный флешмоб #ЕдиноеПриангарье в соцсетях провела «Единая Россия» в День России16.06.2019
Иркутская область, 16.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В День России Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия» в социальных сетях запустило первый патриотический флешмоб #ЕдиноеПриангарье.
ГУФСИН по Иркутской области передало партпроекту «Единой России» «Новая жизнь» два помещения в поселке Плишкино16.06.2019
Иркутская область, 16.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Рабочее совещание представителей регионального партийного проекта «Единой России» «Новая жизнь» по вопросам социальной адаптации граждан, ранее отбывавших наказание в исправительных учреждениях, прошло на площадке областного правительства.
Устав Иркутской области приведут в соответствие с федеральными требованиями14.06.2019
Иркутская область, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Поправки в Устав Иркутской области согласовали члены комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении под председательством Виктора Побойкина. Законопроект будет рассмотрен на сессии Законодательного собрания Иркутской области 19 июня, сообщает пресс-служба регпарламента.
Депутаты Заксобрания находятся в рабочей поездке в Черемхово14.06.2019
Черемхово, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Решение социально-значимых для жителей Черемхово вопросов – цель рабочей поездки спикера Законодательного собрания Иркутской области Сергея Сокола и депутатов областного парламента, которая проходит 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.
Депутатов думы Иркутска призвали к корректности14.06.2019
Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска Евгений Дроков обвинил коллег в некорректности и призвал не политизировать вопросы деятельности властей. Об этом он заявил 13 июня на внеочередном заседании думы при обсуждении работы «Иркутскавтодора».
КПРФ 29 июня выдвинет кандидатов на сентябрьские выборы в Иркутской области14.06.2019
-29-
Иркутская область, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Большинство местных отделений КПРФ завершили согласования кандидатов на должности мэров муниципальных районов и городских округов, глав муниципальных образований и кандидатов в представительные органы местного самоуправлении, которые планируется провести 8 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба обкома партии.
Мэра и думу Киренского района будут выбирать 8 сентября14.06.2019
Киренский район, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На внеочередном заседании думы Киренского района 10 июня принято решение о назначении выборов мэра и думы района на единый день голосования 8 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба облизбиркома.
Экс-мэр Ольхонского района Сергей Копылов проведет в колонии три года13.06.2019
2019-06-13-10-38-01
Эхирит-Булагатский район, Ольхонский район, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Эхирит-Булагатский районный суд вынес приговор бывшему мэру Ольхонского района Сергею Копылову. Ему назначено три года лишения свободы в колонии общего режима. Экс-мэра взяли под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Новый налог предлагает ввести в России Анатолий Чубайс14.06.2019
Санкт-Петербург, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Анатолий Чубайс предложил ввести в России новый налог – углеродный. О новом налоге, необходимом для того, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, глава корпорации «Роснано» высказал идею в кулуарах на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщают argumenti.ru.
Андрей Чернышев помог поставить спектакль в Братском драматическом театре13.06.2019
Братск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Необычный спектакль «Скупой» по пьесе Жана-Батиста Мольера ставит в Братске режиссер из Москвы Валерий Шевченко. Впервые за 33-летнюю историю Братского драматического театра ставится столь масштабное и дорогостоящее драматургическое полотно.
Дума Иркутска назначила выборы депутатов седьмого созыва13.06.2019
2019-06-13-02-10-20
Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Выборы депутатов седьмого созыва назначила дума Иркутска на внеочередном заседании 13 июня.
Сергей Левченко по итогам мая опустился вниз на шесть пунктов в медиарейтинге глав регионов РФ13.06.2019
2019-06-12-21-36-12
Иркутская область, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко опустился на шесть пунктов вниз в медиарейтинге глав субъектов РФ по итогам мая. В результате он занял 32 место.
«Свободу Ивану Голунову»: общественность Иркутска комментирует задержание известного московского журналиста10.06.2019
2019-06-10-09-14-08
Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Задержание известного московского журналиста Ивана Голунова всколыхнуло российскую общественность. Не первый день тема фабрикации «дела Голунова» обсуждается на самых разных медиаплощадках. За коллегу вступились три ведущих деловых издания: «Ведомости», «Коммерсант» и «РБК». Впервые в истории их понедельничные выпуски поступили в продажу с одинаковой обложкой в поддержку Ивана Голунова. Иркутск не остался в стороне от этого резонансного события.
Сергей Шеверда, обвиняемый в махинациях с лесом, остается на посту министра лесного комплекса Иркутской области10.06.2019
Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопрос о снятии с должности министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, арестованного по подозрению в превышении должностных полномочий и других махинациях с лесом, не рассматривается. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. Таким образом, он остается на своём посту, невзирая на арест и серьёзность обвинений со стороны следствия.
Приангарье и Крым заключили соглашение о сотрудничестве08.06.2019
Иркутская область, Крым, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава республики Крым Сергей Аксенов подписали план мероприятий по реализации соглашения между правительством Иркутской области и Советом министров Крыма о социально-экономическом и культурном сотрудничестве.
СМИ: законопроект о сити-менеджменте в Иркутске могут принять уже в сентябре08.06.2019
Иркутск, Санкт-Петербург, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект о введении в Иркутске института сити-менеджера может быть принят в окончательном чтении в новом парламентском сезоне, который начнется в сентябре 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера ЗС Иркутской области Сергея Сокола.
Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда арестован на два месяца07.06.2019
2019-06-07-12-09-17
Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска поддержал ходатайство следствия и избрал министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде, обвиняемому в превышении полномочий, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Главе Минлеса Иркутской области Сергею Шеверде предъявили обвинение07.06.2019
Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области предъявило обвинение министру лесного комплекса региона Сергею Шеверде в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Задержание главы иркутского Минлеса Сергея Шеверды прокомментировали федеральные власти07.06.2019
Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин прокомментировал задержание министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды. Об этом сообщается на сайте телеканала «РЕН-ТВ».
Алексей Савельев намерен установить спортивный комплекс на Воинской Площадке в Иркутске07.06.2019
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - С просьбой установить многофункциональную спортивную площадку к депутату думы Иркутска по избирательному округу №7, члену партии «Единая Россия» Алексею Савельеву обратились жители улицы Воинская Площадка.
Поддержанный ЗС Приангарья проект закона об упрощении порядка декларирования для сельских депутатов принят в первом чтении 07.06.2019
Москва, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В первом чтении принят проект федерального закона, упрощающего порядок декларирования для сельских депутатов, работающих на непостоянной основе. Напомним, законопроект поддержали депутаты Законодательного собрания Иркутской области.
СКР: Сергей Шеверда доставлен в Иркутск – с ним проводятся следственные действия07.06.2019
2019-06-07-02-18-44
Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министра лесного комплекса Сергея Шеверду вечером 6 июня доставили в Иркутск. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, сейчас с ним проводятся следственные действия.
СКР обнародовал видео задержания главы Минлеса Иркутской области Сергея Шеверды06.06.2019
Москва, Иркутская область, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Следком России на своём ютуб-канале опубликовал видео задержания министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды.
Единороссы предлагают ввести социальные налоговые вычеты для россиян, чьи дети занимаются спортом06.06.2019
Москва, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Представители «Единой России» выступили с инициативой предоставить россиянам льготу на оплату занятий детей в спортивных секциях и приобретение необходимого для занятий спортом инвентаря. В частности, предлагается предусмотреть социальные налоговые вычеты.
Главу Минлеса Иркутской области Сергея Шеверду ФСБ сняла с самолета в Москве 06.06.2019
2019-06-06-04-51-45
Москва, Иркутская область, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По поручению СУ СКР по Иркутской области сотрудники ФСБ России задержали в московском аэропорту Шереметьево министра лесного комплекса Приангарья Сергея Шеверду. Его подозревают в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий.
Правительство Приангарья оспорит решение думы Иркутска по депутату Григорию Резникову06.06.2019
2019-06-06-03-02-07
Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области намерено оспорить решение думы Иркутска о вынесении замечания в адрес депутата Григория Резникова, которого губернатор Сергей Левченко требовал отправить в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Серого дома.
Ирина Синцова: Все образовательные учреждения для детей с ОВЗ должны быть обозначены на портале «Карта доступности»06.06.2019
Иркутская область, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В ближайшее время все образовательные учреждения Иркутской области, от детских садов до вузов, в которых предусмотрены условия для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, должны быть обозначены на портале для маломобильных групп населения «Карта доступности», являющегося онлайн-гидом для людей с ОВЗ. Об этом сообщает реготделение партии «Единая Россия».
Ольга Носенко: необходимость изменения лесного законодательства давно назрела 05.06.2019
Иркутская область, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Регионы страны настаивают на внесении существенных изменений в законодательство в лесной сфере. Об этом рассказала вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Ольга Носенко по итогам Национального лесного форума, очередной этап которого прошел в Якутске.
Суд не удовлетворил губернаторский иск к думе Иркутска по отставке Григория Резникова05.06.2019
2019-06-05-04-43-38
Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска отказал в удовлетворении требований искового заявления губернатора Иркутской области Сергея Левченко о признании незаконными решений думы Иркутска о досрочном прекращении полномочий депутата по избирательному округу №6 Григория Резникова.
Читать все новости раздела «Политика»
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске