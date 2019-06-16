Сергей Сокол рассказал молодогвардейцам о своей карьере и проблемах региона

Иркутск, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол назвал общественно-политическую молодежную организацию «Молодая Гвардия Единой России» хорошим кадровым резервом на встрече с ее представителями.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, встреча с молодыми людьми, представляющими разные муниципалитеты Приангарья, прошла в неформальной обстановке на крыше творческого пространства «Перцель» в областном центре.

По мнению Сергея Сокола, партии необходимо обновление, причем не только привлечением в партию известных медиа-персон, но и за счет подрастающего поколения.

– Пока что, честно скажу, деятельность «Молодой Гвардии» не такая, которая могла бы быть сейчас здесь, в регионе, где мы находимся в оппозиции. Ждем от вас предложений, как дальше креативно, красиво и интересно изменить эту ситуацию, – сказал Сергей Сокол.

В рамках встречи секретарь ИРО партии также рассказал про свою политическую карьеру, ответил на вопросы присутствующих о погружении с аквалангом на дно Байкала, взаимодействии Законодательного собрания и молодежного парламента в Иркутской области, экологических проблемах и создании комфортных условий для проживания в регионе. По окончании мероприятия Сергей Сокол и представители «Молодой Гвардии» сделали совместное фото.