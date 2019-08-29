Сергей Сокол: решение экологических проблем Усолья-Сибирского и обновление социальной сферы города останутся на контроле областных парламентариев

Усолье-Сибирское, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания оставят на контроле ремонт детского сада №28 в Усолье-Сибирском до его ввода в эксплуатацию. Об этом заявил председатель областного парламента Сергей Сокол в ходе рабочей поездки в Усолье-Сибирское, которое 30 августа отмечает 350-летие.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания, в осмотре объектов также приняли участие председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансовому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов, заместитель председателя комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Степан Франтенко и член Совета Федераций ФС РФ Сергей Брилка.

Здание детского сада в течение нескольких лет стояло заброшенным. Дошкольное учреждение здесь было закрыто в 1990-х годах. В дальнейшем помещение арендовали под магазины и офисы, несколько лет оно пустовало. Решение о восстановлении здания было принято в 2018 году по итогам рабочей поездки областных парламентариев в Усолье-Сибирское. Сметная стоимость реконструкции объекта – 104 миллиона рублей. В ходе ремонта заменены внутренние инженерные коммуникации, окна, ограждения. Обновляется фасад здания.

Также ремонт коснется групповых комнат, пищеблока, спортивного и музыкального залов, медкабинета. На территории детсада появятся прогулочные площадки, теневые навесы и малые архитектурные формы.

Сергей Сокол подчеркнул, что главная задача – не только обеспечить детей местами в дошкольных учреждениях, но и создать для воспитанников дошкольных учреждений самые комфортные условия.

– Все образовательные учреждения должны соответствовать современным требованиям, и к этому нужно стремиться. Открытие детского сада №28 усольчане очень ждут. Объект находится у нас на депутатском контроле. Подрядчик пообещал закончить работы через полтора месяца, мы обязательно приедем с проверкой, – отметил Сергей Сокол.

Еще один объект, который осмотрели депутаты – это улица Интернациональная, где идет масштабный ремонт дорожного полотна. Ожидается, что работы будут завершены до конца октября. Мэр города Максим Торопкин рассказал, что в следующем году в Усолье-Сибирском планируется отремонтировать еще шесть городских магистралей.

В рамках торжественных мероприятий Сергей Сокол и депутаты побывали на открытии стелы в честь 350-летия Усолья-Сибирского на Комсомольском проспекте. Десятиметровый монумент украшают барельефы, отражающие события истории города, а также герб и часы. Вокруг стелы разбит сквер, созданный за счет средств проекта «Народные инициативы».

Кульминацией празднования юбилея Усолья-Сибирского стало торжественное мероприятие в городском Дворце культуры.

– Вместе с администрацией города с начала работы нового созыва Законодательного собрания мы проделали огромную работу. Добились выделения средств на строительство и реконструкцию нескольких социальных объектов. Сейчас они находятся в завершающей стадии и станут хорошим подарком для горожан. Предприняли активные действия по ликвидации отходов «Усольехимрома» – этот вопрос нам удалось сдвинуть с мертвой точки. Буквально три дня назад дали старт строительству объездной автодороги Р-255. Это важное событие и для города, и для всей области. Отмечу, что вопросы обновления социальной сферы города и решение экологических проблем Усолья-Сибирского и дальше останутся на контроле областных парламентариев, – подытожил Сергей Сокол.