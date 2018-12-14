Сергей Сокол: социальные законы должны на практике показывать свою эффективность

Иркутская область, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Социальное питание граждан, доступность дополнительного образования для детей, развитие сельских территорий – вопросы, требующие дополнительной проработки со стороны Законодательного собрания Иркутской области.

Об этом заявил председатель областного парламента Сергей Сокол по итогам заседания Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, сообщает пресс-служба ЗС.

Речь шла о развитии регионов, в том числе, в части международного межрегионального сотрудничества с приграничными территориями – на этом сделал акцент, выступая перед собравшимися, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Большинство же вопросов повестки были напрямую связаны с повышением качества жизни людей. Один из них – здоровое питание. В частности, спикер Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко в своем выступлении отметила низкое качество продуктов в школьных столовых в связи с выбором дешевых поставщиков. Также был сделан акцент на несбалансированности питания школьников.

Как отметил Сергей Сокол, сейчас региональным законом определено, что цена школьного обеда устанавливается ежегодно исходя из стоимости продуктов, необходимых для обеспечения 30% потребностей ребенка в питательных веществах. Для детей из многодетных и малообеспеченных семей эти обеды оплачиваются из областного бюджета.

– В полную силу этот закон начал работать с 1 сентября 2018-го года, – сказал Сергей Сокол, – И в начале 2019-го есть смысл проанализировать его эффективность, посмотреть, как организовано питание детей, исполняется ли норма предоставления бесплатных обедов льготникам как в государственных, так и в частных школах. При необходимости – разработать изменения регионального законодательства.

Также сейчас профильным комитетом Законодательного собрания прорабатывается возможность смягчения требования по проценту охвата детей услугами муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры для того, чтобы эти учреждения могли претендовать на получение средств на капитальный ремонт из областного бюджета.

– На развитие, в том числе, сельских территорий направлены региональные законы, устанавливающие дополнительные стипендии для будущих врачей и учителей, поскольку именно на селе их не хватает в первую очередь, – сказал Сергей Сокол. – В 2019 году мы также проанализируем их эффективность, посмотрим, сколько студентов охвачены этими законами. И возможно, перечень специальностей, где предусмотрены стипендии из областного бюджета, будет расширен.