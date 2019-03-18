Сергей Сокол в феврале 2019 года вошел в ТОП-15 глав законодательных органов субъектов РФ

Иркутская область, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол в феврале вошел в ТОП-15 глав законодательных органов субъектов РФ по версии «Медиалогии».

По данным аналитиков, медиаиндекс Сергея Сокола составил 2969. За месяц глава облпарламента потерял четыре позиции в списке.

Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в феврале стали Юрий Бурлачко (Краснодарский край), Игорь Брынцалов (Московская область) и Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург). В числе аутсайдеров – Александр Лутовинов (Ненецкий АО), Александр Иванов (Карачаево-Черкессия) и Магомет Яндиев (Ингушетия).