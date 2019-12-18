Сергей Сокол озвучил планы ЗС Иркутской области на 2020 год

Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ответы на ключевые вопросы, которые волнуют жителей разных территорий Иркутской области, а также итоги уходящего 2019 года и планы на предстоящий 2020-й озвучил председатель Законодательного собрания Сергей Сокол на встрече с представителями местных телекомпаний. В разговоре приняли участие журналисты из Ангарска, Братска, Иркутска, Черемхово, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска и Шелехова. Как сообщает пресс-служба ЗС, журналисты озвучили ряд вопросов, которые особенно остро волнуют жителей территорий. Представители Усолья-Сибирского поинтересовались дальнейшими действиями по устранению угрозы химического загрязнения и демеркуризацией промплощадки бывшего «Усольехимпрома». Для жителей Усть-Илимска остро стоит вопрос о сохранении в городе единственного высшего учебного заведения. Корреспонденты из Ангарска затронули тему здравоохранения, в частности передачу полномочий по управлению медицинскими учреждения муниципалитетам. Также в числе поднятых тем была помощь пострадавшим от наводнений, восстановлении затопленных во время летних паводков территорий, изменение статуса муниципальных образований и развитие сотовой связи в сельской местности. Сергей Сокол отметил, законодательная база по этим вопросам подготовлена, работа над ними будет продолжена и в новом году. В числе приоритетных направлений для региона он назвал развитие медицины и образования, строительство социальных объектов, восстановление исторических зданий. Кроме того, спикер подчеркнул необходимость активного участия Иркутской области в реализации национальных приоритетных проектов и федеральных программ. Комментируя вопрос об изменениях в руководстве области, Сергей Сокол подчеркнул, что законодательная власть Приангарья намерена тесно работать с новым врио губернатора Игорем Кобзевым. В ближайшее время Законодательное собрание обсудит с правительством региона проблемы здравоохранения и вопросы ликвидации ЧС. Кроме того, отвечая на вопрос о взаимоотношениях региональной и местных властей, спикер напомнил, что в 2019 году Законодательное собрание уделяло большое внимание работе над совершенствованием межбюджетных отношений. В частности, в бюджете области на 2020 год и плановый период двух последующих годов предусмотрено более миллиарда рублей на выравнивание местных бюджетов. В следующем году областные парламентарии намерены продолжать активную работу с муниципалитетами. – Уходящий год был очень плодотворным в плане работы с территориями, мы побывали во всех ключевых точках региона, – сказал Сергей Сокол. – Как показала практика, личное присутствие областных депутатов в муниципалитетах помогло нам сдвинуть с мертвой точки ряд таких наболевших, годами нерешаемых вопросов, как ликвидация отходов «Усольехимпрома», Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Непосредственное общение с жителями на местах позволило выявить и найти решение целого ряда проблем в сферах образования и здравоохранения, социальной политики. Так мы увеличили затраты на учебные расходы и намерены дальше их увеличивать, законодательно закрепили обеспечение питанием в школах детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Мы будем продолжать рабочие поездки в территории и в 2020 году. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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