Сергей Сокол: «Во время приема граждан звучат важнейшие для области вопросы»

Иркутская область, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Возобновление работы парламентского семинара Россия и АТР, переселение из ветхого и аварийного жилья, варварская вырубка заповедных лесов стали предметом обращения жителей Приангарья к председателю Законодательного собрания Иркутской области Сергею Соколу во время личного приема.

Как сообщает пресс-служба ЗС, от имени жителей Эхирит-Булагатского района к председателю областного парламента обратилась общественный деятель, потомственная шаманка Елена Манжинова. Она рассказала о нарушении условий договора аренды лесного участка близ улуса Зурцаган. По ее словам, это места имеют культовое значение для бурятского народа. Сейчас происходит варварская вырубка леса, территория захламлена, границы участка, как и условия договора аренды, нарушаются. По словам Елены Манжиновой, местные активисты обращались в правоохранительные органы, в иные инстанции, сейчас начата процедура расторжения договора, но работы на участке не приостановлены. Сергей Сокол обещал свою поддержку в этом вопросе.

– Мы обязаны сохранить уникальную природу Прибайкалья. Вместе мы будем добиваться прекращения нелегальных рубок, – подчеркнул спикер.

Он также выразил готовность лично посетить улус, чтобы проконтролировать действия арендаторов.

Жительницы Иркутска пожаловались на то, что многоквартирный дом, в котором они проживают признан аварийным, но не включен в перечень объектов аварийного жилфонда города, планируемых к расселению в 2019 году. По их словам, даже находиться в помещении становится опасно: фундамент разрушается, здание полностью поражено плесенью и грибком, стены перекошены настолько, что порой невозможно открыть дверь. Спикер пояснил, что сейчас министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области формируется заявка в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйств для получения средств на софинансирование переселения граждан в рамках реализации областной государственной программы. Она будет направлена в апреле 2019 года, дом необходимо включить в перечень финансируемых объектов. Вопрос взят на контроль.

Александр Осипов и Сергей Казаков подняли вопрос о возобновления работы постоянно действующего парламентского семинара «Проблемы комплексного развития Сибири и Дальнего Востока в процессе взаимодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (Россия и АТР)». Семинар стал базой для организации Байкальского экономического форума, который долгое время был визитной карточкой региона. Сергей Сокол поблагодарил общественных деятелей за обращение, и подчеркнул, что Иркутская область – один из самых развитых регионов страны, действительно остался без политической и экономической площадки.

– За последние три года область выпала из многих федеральных программ. Сейчас надо использовать все конкурентные преимущества для повышения статуса региона, – подчеркнул Сергей Сокол.