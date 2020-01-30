Сергей Сокол: вопросы жизнедеятельности поселков в центральной экологической зоне нужно решать совместно с депутатами Госдумы

Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы обеспечения жизнедеятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории должны найти свое отражение в законодательных инициативах федерального уровня. Об этом заявил глава регионального парламента Сергей Сокол на встрече с депутатами Госдумы ФС РФ.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания, участниками совещания стали депутаты Государственной Думы от Иркутской области Александр Якубовский, Алексей Красноштанов, Михаил Щапов, Николай Николаев и Сергей Тен.

– Сегодня отдельного вашего вмешательства требуют проблемные вопросы муниципальных образований Ольхонского, Иркутского, Слюдянского районов, которые находятся в центральной экологической зоне. Неделю назад мы с депутатами были в Ольхонском районе, встречались с жителями, представителями бизнес-сообщества, главами муниципальных образований. У меня есть целый список проблемных вопросов, многие из них невозможно решить без участия депутатов федерального уровня. Необходимо вместе посмотреть, что можно сделать в плане законодательных инициатив, внесения поправок в федеральное законодательство, введения льготных условий для местных жителей, – подчеркнул Сергей Сокол.

Сергей Тен предложил в июне этого года провести большое совместное выездное расширенное заседание по данной теме с участием представителей законодательной и исполнительной власти, муниципалитетов Иркутской области, Республики Бурятии и Забайкальского края, научного сообщества, а также участников межфракционной рабочей группы «Байкал», созданной в Государственной Думе. По мнению парламентария, предметом обсуждения должны стать в обязательном порядке и нормативные документы, требующие пересмотра. В том числе приказ Минприроды об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и постановление правительства РФ об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

По словам Николая Николаева, вопросы совершенствования экологического и природоохранного законодательства должны стать ключевыми в совместной повестке депутатов. Он отметил, что с мертвой точки удалось сдвинуть решение таких важнейших для региона задач, как утилизация отходов «Усольехимпрома» и БЦБК. Сейчас необходимо активизировать работы в данном направлении, считает Николай Николаев.

– Должна произойти перезагрузка взаимоотношений региональной власти и федерального центра, – подчеркнул депутат.

По мнению депутата Михаила Щапова, необходимо приблизить федеральное законодательства к существующим реалиям жизни в регионах.

– Оно должно совершенствоваться с учетом интересов и предложений жителей и представителей региональной власти, – заметил он.

Также депутаты обозначили ряд других вопросов, решение которых требует совместной работы парламентариев. В частности, заметил Александр Якубовский, это работа фонда для достройки проблемных объектов долевого строительства. Он поблагодарил депутатов Заксобрания за поддержку этой инициативы.

– Важно, что наши встречи депутатов регионального парламента и Госдумы, которые проходят в Москве и в Иркутске, стали традиционными. Такой формат позволяет актуализировать стоящие перед нами задачи, выработать совместные предложения, – добавил Александр Якубовский.

Как подчеркнул Алексей Красноштанов, регион не использовал в полной мере возможности федерального центра.

– Но только при взаимодействии всех уровней власти можно действительно решить проблему, – сказал депутат.

В частности, добавил Алексей Красноштанов, одним из направлений такого взаимодействия может стать организация более эффективной проектной работы в муниципальных образованиях.