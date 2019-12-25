Сергей Сокол встретился с активом «Единой России» в Осинском районе

Осинский район, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь Иркутского реготделения «Единой России» Сергей Сокол обсудил с однопартийцами вопросы развития местной партийной ячейки и подчеркнул важность участия Осинского района в партийных проектах. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии. Встреча секретаря Иркутского регионального отделения «Единой России», председателя Законодательного собрания Иркутской области Сергея Сокола с партактивом состоялась 25 декабря в рамках рабочей поездки в Осинский район. Участие в мероприятии приняли депутаты фракции «Единая Россия» областного парламента Кузьма Алдаров и Анатолий Аблов, исполняющий полномочия секретаря Осинского районного отделения партии Сергей Воронов и исполнительный секретарь местного отделения ЕР Татьяна Бекенштейн, а также главы поселений района. Сергей Сокол, обращаясь к однопартийцам, отметил, что Осинский район сейчас переживает один из самых важных этапов с точки зрения партийного строительства, и рассказал о новых принципах работы «Единой России» в Приангарье. – Партийную ячейку в Осинском районе мы сейчас вместе с вами фактически создаем заново. Многое сделано. Безусловно, мы отдаем должное тем, кто работал до нас, особенно в сложный период для партии, когда губернатором был коммунист. Сейчас нам предстоит новый этап. Происходит обновление и руководства «Единой России», и ее актива. Мы будем работать по-новому, с одной стороны – в тесном контакте с правительством, с другой стороны, как сказал президент на съезде партии, будем всерьез контролировать исполнительную власть, – сказал секретарь регионального отделения. Он подчеркнул, что Осинское районное отделение партии особенно тем, что оно обновлено и своей работой может показать пример другим отделениям, как может «Единая Россия» работать с органами исполнительной власти. Сергей Сокол напомнил, что, когда партийное руководство в муниципалитете по разным политическим моментам пришлось менять, активисты района сами обратились в региональное отделение с инициативами по отладке дальнейшей работы партии в районе. – Сергей Александрович задался вопросом «а что дальше будет?» и пришел с предложением обновления отделения партии, с желанием реализовывать партийные проекты в Осинском районе. Это здорово, это очень правильный подход. Тут же стало понятно, кто должен попробовать себя в роли партийного лидера. Мы уверены, что у Сергея Александровича и нового исполнительного секретаря Татьяны Бекенштейн все получится, и мы наладим текущую работу с властью, – сказал спикер. В рамках встречи перед однопартийцами выступили также руководитель фракции «Единая Россия» в ЗС Кузьма Алдаров и член фракции Анатолий Аблов. Депутаты рассказали партактиву о финансировании, запланированном в областном бюджете на реализацию партийных проектов в регионе, и призвали представителей районной администрации и глав МО активнее принимать участие в партпроектах, позволяющих улучшить условия жизни населения. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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