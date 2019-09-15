Сергей Сокол встретился с главами поселений Осинского района

Осинский район, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Проблемы сельских территорий обсудил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол с главами поселений Осинского района. В частности, речь шла о сбалансированности бюджетов муниципальных образований первого уровня, сообщает пресс-служба регпарламента.

– Встречи с главами территорий для меня и депутатов парламента очень значимы, потому что именно вы находитесь на первом рубеже власти, вы ближе всех к людям и как никто другой знаете проблемы и все острые вопросы своих населенных пунктов, – отметил Сергей Сокол.

На встрече было отмечено, что Осинскому району, как и большинству муниципальных образований области, требуется ремонт и строительство социальных объектов, необходимы средства на разработку ПСД.

Председатель областного парламента рассказал, что Законодательное собрание Иркутской области активно работает над этими темами. В поле зрения депутатов также решение проблем в лесной, сельскохозяйственной отраслях, сфере здравоохранения.