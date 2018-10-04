Сергей Сокол встретился в Иркутским профсоюзом

Иркутская область, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол принял участие в работе заседания Совета Союза «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов». Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Мероприятие прошло накануне двух знаковых праздников – Дня учителя и Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!». К участию были приглашены губернатор Иркутской области Сергей Левченко, члены областного правительства, депутаты Законодательного Собрания, представители профсоюзных организации из муниципальных образований, а также внебюджетных фондов.

Выступая перед собравшимися, председатель областного парламента Сергей Сокол подчеркнул, что конструктивный диалог Законодательного собрания и областного объединения профсоюзов будет продолжен.

– Государственная политика должна, в первую очередь, развиваться в направлении защиты интересов трудящихся. При этом нужно руководствоваться не амбициями, а здравым смыслом, реальными интересами людей. Ведь ничего не меняя, трудно обеспечить и новое качество труда, и более высокие заработные платы», – сказал Сергей Сокол. Спикер также напомнил, что Областное объединение профсоюзов обладает правом законодательной инициативы по вопросам трудовых отношений и социальной защиты. «Ваша позиция очень важна для нас и Законодательное Собрание всегда к ней прислушивается, – отметил глава областного парламента.

Председатель Союза «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов» Александр Оболкин отметил, что в Приангарье отмечается снижение объемов задолженности по зарплате, рост средней заработной платы, в том числе, за счет повышения минимального размера оплаты труда до 100% величины прожиточного минимума с учетом повышающих районных коэффициентов.

– Сейчас ведется работа над подготовкой регионального трехстороннего соглашения о минимальной заработной плате на 2019 год, процесс переговоров по этому вопросу уже идет, – сказал Александр Оболкин.

Сергей Сокол подчеркнул, что все вопросы, затронутые в ходе обсуждения на заседании, будут проработаны Законодательным собранием. Речь шла о необходимости возрождать престиж рабочих профессий, о трудовой миграции, уровне заработной платы молодых специалистов. Также была отмечена работа депутатов Законодательного собрания по решению вопроса оплаты медосмотра работников образования из бюджета региона, а также по принятию регионального закона, который дает право студентам-бюджетникам очной формы обучения на получение социальной стипендии.

Представители профсоюза работников образования сообщили Сергею Соколу что в центре внимания педагогической общественности региона принятый ЗакСобранием в первом чтении проект закона, предусматривающий право на получение ежемесячной денежной выплаты в размере 3 тыс. рублей студентам-целевикам, которые в последующем будут трудоустроены в школы Иркутской области.