Сергей Сокол заявил о большом количестве жалоб на выборах в Иркутской области

Иркутская область, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол подвёл промежуточные итоги выборов в Иркутской области. Он поблагодарил кандидатов, достойно выступивших на муниципальных выборах в Приангарье, сообщает пресс-служба реготделения.

– Благодарю наших кандидатов, которые достойно выдержали эту сложную дистанцию и убедили жителей своих округов в том, что именно они достойны представлять их интересы в органах местной власти, – сказал Сергей Сокол.

Секретарь реготделения «Единой России» отметил, что, к сожалению, не все конкуренты в этом году вели честную борьбу.

– Увы, далеко не все наши конкуренты вели себя в рамках закона. По области большое количество жалоб, сейчас наши юристы предметно разбираются с каждым случаем нарушений, – подчеркнул он.

Сергей Сокол также обратил особое внимание на то, что выборы для людей – это возможность высказать свои предпочтения относительно кандидатов. Он заявил, что Партия будет защищать выбор своих избирателей.

– Безусловно, мы будем до самого конца отстаивать выбор наших избирателей и защищать его в судебном порядке, – заключил он.

Напомним, в Иркутской области 8 сентября, в Единый день голосования, одновременно проходили 68 выборных муниципальных кампаний в органы местного самоуправления на территории 55 муниципалитетов региона. В списки избирателей включены около 1,2 млн человек. Подсчёт ведут одна комиссия муниципального образования, 38 территориальных избирательных комиссий, 1225 участковых комиссий.

Всего на муниципальных выборах будет распределено 482 мандата, в том числе избраны 15 мэров городских округов и муниципальных районов, 15 глав городских и сельских поселений, 67 депутатов дум городских и сельских поселений, 385 депутатов дум городских округов и муниципальных районов.