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24.12.2018

Сергей Сокол: ЗС Иркутской области будет усиливать взаимодействие с муниципалитетами

Иркутская область, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Законодательное собрание Иркутской области намерено усиливать и развивать взаимодействие с муниципальными образованиями региона для совместной работы над развитием каждой территории, заявил председатель облпарламента Сергей Сокол на заседании Совета по взаимодействию с представительными органами МО 24 декабря.

Как сообщает пресс-служба ЗС, участие в заседании принимают парламентарии третьего созыва, главы и председатели дум муниципальных образований, члены Федерального Собрания РФ от Приангарья, представители регионального правительства, Общественной палаты Иркутской области, общественных организаций, а также председатели Законодательного Собрания области предыдущих созывов.

– На посту председателя Законодательного собрания Иркутской области одной из главных своих задач, да и задач всех депутатов, я вижу сохранение преемственности в работе областного парламента. Крепким фундаментом такой преемственности является наше с вами взаимодействие, совместная работа областного парламента и органов местного самоуправления всех уровней. Мы также усилим эффективность работы Совета за счет привлечения к совместной работе глав органов местного самоуправления. Это, несомненно, позволит расширить круг разрешаемых проблемных вопросов муниципалитетов в оперативном режиме, – отметил Сергей Сокол, открывая заседание.

Спикер подчеркнул, что именно муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их реальным проблемам и заботам, и только при постоянном неформальном общении с жителями можно узнать, почувствовать, что их действительно волнует, и важнейшая роль местного самоуправления – это роль связующего звена между гражданами и государственной властью. Поэтому именно знания и рекомендации представителей муниципальных органов власти были и остаются основой работы Законодательного собрания третьего созыва.

Вместе с тем, по мнению Сергея Сокола, муниципалитеты должны стать в большей мере финансово самостоятельными, иметь дополнительные источники для исполнения своих полномочий.

– Помимо всего набора социальных вопросов – мы с вами их знаем, они нам понятны, и мы над ними работаем, – нам надо сосредоточиться на экономике. Будем обязательно советоваться с вами, как лучше выстроить эту систему, как сбалансировать полномочия между областью и муниципалитетами, – пояснил спикер Законодательного собрания.

Председатель областного парламента также пригласил участников заседания к совместной работе над Стратегией социально-экономического развития Иркутской области, которая в регионе до сих пор не принята. На основе этой стратегии органам местного самоуправления предстоит выстроить и стратегии развития муниципальных образований.

– Есть еще много вопросов, требующих нашего общего решения – по школам, больницам, стационарам, транспорту, развитию культуры и спорта. И мы не должны оставаться в стороне от происходящего. Наша главная совместная цель – улучшение качества жизни людей в области, – подытожил Сергей Сокол.

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