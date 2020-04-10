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10.04.2020

Сергей Тен оценил подготовку Иркутской области к борьбе с лесными пожарами

Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Работа по предотвращению и борьбе с природными пожарами в Иркутской области в этом году организована на принципиально новом уровне. Об этом рассказал депутат фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Тен. По его словам, в области уже вводятся превентивные противопожарные меры: на юге региона особый режим начал действовать с 10 апреля, на севере – с 1 мая, пишет пресс-служба ЕР.

– Иркутская область горит ежегодно, вопрос только в масштабах. Если раньше, при предыдущем губернаторе, только предпринимались попытки борьбы с природными пожарами, больше похожие на пиар-акции, то сейчас работа ведется более системно. За каждый конкретный участок работы есть ответственные на каждом уровне: от глав поселений, муниципальных районов и городов до чиновников в правительстве, министерствах и ведомствах региона, – отметил член иркутского регионального политического cовета партии Сергей Тен.

Сергей Тен подчеркнул, что сегодня в области противопожарная работа ведется на опережение.

– Видно, что все действия начинаются заблаговременно. Созданы соответствующие структуры, в том числе оперативный штаб, – сказал депутат. – Есть основания рассчитывать, что ситуация с пожарами не выйдет из-под контроля. Отношение со стороны региональных властей к вопросу пожарной безопасности очень серьезное.

Сегодня, по его словам, в районах области, в том числе рядом с Иркутском, начаты контролируемые отжиги сухой травы.

– Люди пишут в  социальных сетях и звонят в дежурные службы по поводу появления задымления. Им разъясняют, что этот процесс идет под контролем, он необходим для того, чтобы создать защитную полосу вокруг населенных пунктов, через которую огонь не сможет подобраться к строениям, – пояснил Сергей Тен, добавив, что внимание также уделяется проверке систем оповещения, готовности пунктов временного размещения, созданию медицинских постов с учетом уроков прошлого года.

Парламентарий также обратил внимание на то, что в этом году профилактика и борьба с природными пожарами проходит на фоне противостояния коронавирусной инфекции. Этот фактор, по его мнению, может оказать влияние на развитие пожарной ситуации в регионе.

– С одной стороны, люди, возможно, меньше будут выходить на улицу и ездить в леса в связи с тем, что прислушиваются к озвученным ранее рекомендациям властей. В то же время в условиях пандемии задействованные в противопожарной работе сотрудники могут оказаться на карантине, что скажется на этой деятельности, – считает депутат Госдумы.

Сергей Тен добавил, что согласно прогнозам, возможно ухудшение пожарной ситуации в Иркутской области в апреле.

– Это связано с установившейся теплой и сухой погодой. Все готовы и настроены на то, чтобы в случае возникновения опасности оперативно на эту ситуацию реагировать, – резюмировал Тен.

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