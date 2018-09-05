Сергей Тен призвал прийти на выборы 9 сентября

Иркутская область, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы от Иркутской области Сергей Тен (фракция «Единая Россия») призвал россиян прийти на выборы 9 сентября и определить будущее своего района, города, региона. Об этом сообщает пресс-служба партии. – Сегодня все чаще звучит вопрос целесообразности ходить на выборы. Бытует мнение, что все равно мой голос ничего не решает, ничего не изменится. На мой взгляд, такая позиция просто не имеет права на существование, – сказал парламентарий. – В России сложилась своя культура избирательного права. И обязанность избираться и быть избранным – это конституционная привилегия, которая наступает для каждого с момента достижения им 18-летнего возраста. Для одних это – гражданский долг, для других – семейная традиция, для кого-то возможность напомнить власти о своих проблемах и необходимости их решения. Сергей Тен напомнил, что сегодня в России действует пропорциональная система выборов в представительные органы власти. – Это значит, что у каждого избирателя есть возможность отдать свой голос за партию, чья программа, реальные дела вызывают одобрение и за конкретного кандидата, который идет по одномандатному округу, – подчеркнул он. – В конечном итоге, мы выбираем свое будущее и даем возможность себе спрашивать с исполнительной и представительной власти за результат, контролировать насколько эффективно представляются наши права и насколько честно защищаются наши интересы. Призываю всех активных людей, с честной гражданской позицией прийти 9 сентября на избирательные участки и проголосовать. Быть гражданином – это значит, уметь принимать решения и отвечать за конечный результат, за будущее своих детей. В 2018 году в стране пройдет 82 кампании в 52 субъектах РФ. В 26 регионах – выборы высших должностных лиц, в 16 – кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, в 12 – по избранию депутатов административных центров, в 8 – выборы глав административных центров, а также 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 23 100 мандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... выборы

выборы в заксобрание 2018

единая россия

иркутская область

сергей тен Тэги: View the discussion thread.