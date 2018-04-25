Прокуратура пояснила, на каком основании Сергей Юдин лишается мандата депутата думы Иркутска

Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска Сергей Юдин подал в суд административный иск на представление прокуратуры, из-за которого он может лишиться мандата. Иск зарегистрирован 26 апреля, заявил он на заседании думы.

Депутат назвал представление нелегитимным, а также заявил о существенных искажениях в документах прокуратуры. В частности, речь идёт об автомобиле, точном месте проживания депутата и его подоходных налогах.

Однако прокурор Иркутска Дмитрий Прушинский заявил, что, во-первых, прокуратура отвечает за каждую букву в представлении, а, во-вторых, эти конкретные факты не носят коррупциогенный характер и в декларации Сергея Юдина есть более серьёзные нарушения, которые напрямую требуют лишения депутатских полномочий.

– Вы не указали участие в коммерческих структурах (речь идёт об охранных агентствах «Арсенал+» и «Арсенал-Охрана», которыми владеет Сергей Юдин, – прим. ред.), а у нас есть выписка из налоговой о том, что вы доли меняли, например. Это серьёзное нарушение, – прокомментировал прокурор.

Кроме того, депутат не указал сведений о кредите. Дмитрий Прушинский также отметил, что прокуратура устанавливает лишь факт несоответствия сведений и не устанавливает наличия или отсутствия умысла – это уже сфера уголовного права. Прокурор сказал, что иск Сергея Юдина не может приостановить исполнение представления и думе необходимо принять дальнейшие решения.

В целом, сказал прокурор, законодательство меняется с каждым годом, требования ужесточаются. Однако всё идёт к тому, что декларации будут максимально унифицированными.

– Мы все люди, мы все участвуем в хозяйственной деятельности. Участвовать в ней никто депутатам не запрещает, но нужно корректно отображать сведения. В законе чётко прописано, что является коррупционной составляющей, а что нет, – сказал он.

Прокурор также пояснил, что проверку сведений о доходах за 2017 год сразу же будет проводить уполномоченная на это структура в правительстве Иркутской области. В прошлом году такого органа не было, потому проверку провела прокуратура по заявлению от гражданки Китовой.

В итоге депутаты думы приняли решение перенаправить представление в адрес губернатора Иркутской области Сергея Левченко, как того требует законодательство. Если губернаторская проверка подтвердит факт нарушения со стороны Сергея Юдина, глава региона должен будет направить в думу Иркутска заявление о необходимости лишить депутата мандата. В этом случае дума будет обязана принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата.

Если же губернатор после обращения думы не инициирует проверку, либо она не подтвердит факт недостоверных данных в декларации народного избранника, прокуратура будет вправе применить меры реагирования, например, направить главе Иркутской области представление.