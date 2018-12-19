У Сергея Сокола попросили помощи в установке памятника жертвам политических репрессий в Иркутске

Иркутская область, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Поддержка спортсменов, расселение людей из аварийного жилья, содействие работе некоммерческих организаций – эти и другие вопросы были рассмотрены в ходе личного приема председателя Законодательного собрания Сергея Сокола. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Среди обратившихся к спикеру – жители Иркутска, Ангарска, посёлка Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района, посёлков Маркова и Еловый Иркутского района. Всего на прием пришли 10 заявителей.

В частности, жительница Ангарска Ольга Сластная подняла вопрос об оказании поддержки команде юных футболистов для участия турнире в Казани.

– Выезжая на турниры, ребята набираются соревновательного опыта, завоевывают призы. Но зачастую такие поездки финансируют родители. Сейчас у нас уже есть несколько приглашений на турниры, и нам необходима денежная помощь, – рассказала Ольга Сластная. Как подчеркнул Сергей Сокол, в Законодательном собрании региона сформирована представительная группа депутатов «Ангарск» в составе семи человек, и вместе с ними будет рассмотрена возможность поддержки команды.

Также к спикеру обратились создатели памятника жертвам политических репрессий, установка которого запланирована в сквере им. 300-летия Иркутска. Работа по изготовлению монумента ведется на пожертвования физических и юридических лиц. Сергей Сокол отметил значимость проекта и готовность оказать содействие в организации взаимодействия творческой группы с крупными предприятиями региона.

Часть вопросов, так или иначе, касалась работы органов исполнительной власти регионального и муниципального уровня. В большинстве случаев заявители отмечали наличие бюрократических барьеров для получения оперативных и содержательных ответов.

– Мы разобрались практически во всех обозначенных проблемах, по ним есть конкретная информация, которую нам не составило труда получить, – сказал Сергей Сокол. – Но также и люди не должны испытывать сложностей с получением исчерпывающей информации при обращениях к представителям власти – будь-то вопрос переселения из аварийного жилья или ремонт дороги. Это должен быть честный и открытый диалог.