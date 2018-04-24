Съезд депутатов представительных органов Приангарья начал свою работу 24 апреля

Иркутская область, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Третий съезд депутатов представительных органов Иркутской области начал свою работу 24 апреля. В рамках работы съезда для его делегатов запланирован ряд встреч с членами правительства и министерств региона, сообщает пресс-служба ЗС.

Как подчеркнул спикер областного парламента Сергей Брилка, съезд – это площадка, на которой в режиме открытого диалога будут обсуждаться насущные проблемы местного самоуправления.

– Мы предоставим возможность делегатам получить ответы на самые волнующие и злободневные вопросы, – сказал Сергей Брилка. – Съезд должен стать отправной точкой для формирования предложений по дальнейшему бюджетному, организационному и правовому взаимодействию местных дум с Законодательным собранием региона.

Основные мероприятия съезда состоятся 25 апреля. Пленарное заседание, на котором будет утверждена резолюция, пройдет в здании Иркутского государственного музыкального театра имени Загурского. Накануне для детального обсуждения самых актуальных вопросов в рамках съезда запланирована работа четырех секций.

Так, вопросы взаимодействия органов муниципальной власти и местных дум, населения территорий и органов государственной власти будут обсуждаться на секции «Совершенствование организации местного самоуправления на территории Иркутской области. Предпосылки и перспективы развития». Руководителем и модератором секции выступит председатель комитета ЗС по законодательству о госстроительстве и местном самоуправлении Борис Алексеев. С учетом того, что съезд состоится перед запланированным на 1 мая повышением МРОТ, речь на нем пойдет как об обеспечении этих выплат в муниципалитетах, так и в целом об уровне доходов жителей области.

Финансовым вопросам будет посвящена секция «Экономика и бюджет» под руководством заместителя председателя ЗС, председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Натальи Дикусаровой. Здесь будут обсуждаться вопросы, которые касаются наполнения доходной части бюджетов муниципальных образований; налоговой политики, экономического развития.

Секцию «Социальная политика», возглавит вице-спикер ЗС, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Андрей Лабыгин. Секция посвящена вопросам сфер здравоохранения, образования, культуры, соцзащиты, молодежной политики, основная ценность площадки – обмен мнениями.

Заместитель председателя облпарламента, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Кузьма Алдаров возглавит работу секции «Природопользование, экология и устойчивое развитие сельских территорий». Диспут будет посвящен проблемам заготовки дров и древесины для строительства и ремонта жилья, началу лесопожарного сезона, созданию защитных полос вокруг деревень. Не будет обойдена стороной и одна из серьезнейших проблем – создание и функционирование мусорных полигонов.