Сформирован персональный состав комитета по госстроительству ЗС Приангарья

Иркутская область, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На первой сессии Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва сформирован состав комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении.

Напомним, его возглавил Виктор Побойкин. Вопрос об избрании заместителя председателя комитета перенесен на следующее заседание.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, членами комитета стали Андрей Андреев (КПРФ), Александр Ведерников («Единая Россия»), Андрей Маслов (КПРФ), Анатолий Обухов (КПРФ), Антон Романов (КПРФ), Дмитрий Тютрин (ЛДПР).