Сформирован состав Молодежного парламента при Законодательном собрании Иркутской области

Иркутская область, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Наблюдательный совет подвел итоги выборной кампании и конкурса кандидатов в депутаты Молодежного парламента при Законодательном собрании Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ЗС, в состав парламента вошли 37 человек из Иркутска, Ангарска, Братска, Черемхово, Саянска, Усолья-Сибирского, а также Аларского, Боханского, Зиминского, Качугского, Мамско-Чуйского, Нукутского, Слюдянского, Усть-Кутского, Усть-Удинского, Шелеховского и Эхирит-Булагатского районов. Информация и список депутатов размещены на официальном сайте Молодежного парламента.

Напомним, согласно областному законодательству, 19 депутатов Молодежного парламента избирается из числа представителей муниципальных молодежных парламентов. Еще столько же избирается на конкурсной основе. Всего было зарегистрировано 82 кандидата. Молодым людям необходимо было представить в свою поддержку не менее ста подписей, а также документально подтвердить активную общественную работу. Кроме того, они должны были записать видеоролик для социальных сетей с рассказом о том, с какой целью участвуют в выборах, а также подготовить творческое эссе.

Голосование за кандидатов в депутаты Молодежного парламента при Законодательном собрании Иркутской области состоялось 12-13 марта. В голосовании приняли участие все желающие, кто зарегистрировался в качестве избирателя на сайте Молодежного парламента. Всего проголосовало более четырех тысяч человек.

КООРДИНАТЫ:

Первая сессия Молодежного парламента состоится 27 марта в 14.30 по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1А, зал заседаний Законодательного собрания Иркутской области.