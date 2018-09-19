Сформирована фракция ЛДПР в Законодательном собрании Иркутской области

Иркутская область, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательном собрании Иркутской области третьего созыва сформирована фракция ЛДПР. В ее состав вошли четыре депутата: Дмитрий Бриток, Георгий Любенков, Олег Попов и Дмитрий Тютрин.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, руководителем фракции избран Георгий Любенков.