Сквер у стадиона «Водник» и скейт-площадку благоустроили в Усть-Куте в рамках партпроекта ЕР «Городская среда»

Усть-Кут, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте 9 декабря прошло торжественное открытие сквера у стадиона «Водник» и скейт-площадки, благоустроенных в рамках проекта «Городская среда» партии «Единая Россия».

В открытии объекта принял участие председатель Законодательного собрания Иркутской области, секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол, секретарь Усть-Кутского местного отделения партии Владислав Наумов и исполнительный секретарь местного отделения ЕР Елена Липарева, сообщает пресс-служба реготделения партии.

В рамках «Городской среды» возведена новая скейт-площадка и благоустроен сквер, прилегающий к стадиону. Установлены урны, скамейки, ограждения, укрепления, проведено освещение, уложено газонное и асфальтовое покрытие. Обустроена детская площадка, на которой расположились горки и турники для детей.

– Благоустройство площади у стадиона «Водник» для нас было одной из самых приоритетных задач. Строительство шло без выходных. Теперь у детей и взрослых появилась большая территория для занятий спортом, прогулок. Строительная компания, выполнявшая ремонтные работы, справилась с поставленной задачей, – рассказала Елена Липарева.

Напомним, работы по благоустройству территории начались в начале июля и завершились к 1 декабря текущего года. Из трех бюджетов на благоустройство стадиона было выделено 37 млн 608 тысяч рублей.

Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются по желания граждан.