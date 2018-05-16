|Политика
|17.05.2018
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Следующие сессии Законодательного собрания Иркутской области пройдут 7 и 27 июня
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Иркутская область, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Очередная сессия Законодательного собрания Иркутской области состоится 7 июня.
Об этом сообщил председатель областного парламента Сергей Брилка, завершая работу 62-й сессии.
Он также в ходе заседания проинформировал, что еще одна сессия запланирована на 27 июня. Ее основным вопросом станет внесение изменений в закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».
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