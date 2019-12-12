СМИ: КПРФ сменила тему общероссийской акции, которую планировали провести 14 декабря в поддержку Сергея Левченко

Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - КПРФ сменила тему заявленной ранее общероссийской акции 14 декабря. Ранее предполагалось, что акцию проведут в поддержку Сергея Левченко. Теперь это – «общероссийская акция протеста за права трудового народа, за смену курса, против информационного террора», сообщается на сайте компартии.

По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, в этот день коммунисты «впитают все идеи и предложения протестующих по всей стране», передает ИА REGNUM.

– Мы публично предъявим обществу результаты этой политической работы на специальной пресс-конференции. Наши принципиальные оценки по поводу происходящего лягут в основу дальнейших действий в борьбе за интересы трудящихся, – говорится в распространенном заявлении лидера компартии.

Напомним, губернатор Иркутской области Сергей Левченко 12 декабря ушел в отставку по собственному желанию. Врио главы региона назначен замглавы МЧС Игорь Кобзев.