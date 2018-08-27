СМИ: куратор региональных выборов может смениться у «Единой России»

Москва, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» может смениться куратор региональных выборов. Как пишут « Ведомости », среди новых кандидатур рассматривается, в том числе, работавший в Приангарье политтехнолог Олег Смолкин, ныне руководитель исполкома московского отделения ЕР.

«Ведомости» со ссылкой на двух человек, близких к администрации президента, сообщают, что замруководителя центрального исполкома «Единой России», руководитель управления региональной и технологической работы Андрей Парфенов, курирующий в партии региональные выборы, может покинуть свой пост.

Один из поводов, по словам собеседников издания, – провал выборов губернатора Иркутской области 2015 года, которые выиграл коммунист Сергей Левченко, а также предположительно проблемные выборы в Заксобрание Приангарья третьего созыва. Близкие к администрации собеседники и люди в «Единой России» говорили «Ведомостям», что единороссы могут впервые с 2007 года проиграть голосование по партспискам, уступив первое место КПРФ.

По словам еще одного близкого к администрации президента собеседника издания, вопрос может обсуждаться после 9 сентября, все будет зависеть от результата партии на выборах и «видения этого в руководящих инстанциях».