СМИ: нового губернатора Приангарья выберут 13 сентября 2020 года

Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В единый день голосования 13 сентября 2020 года пройдут выборы губернаторов в Иркутской и Еврейской автономной областях в связи с принятыми 12 декабря отставками действующих глав этих субъектов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Центризбиркома России Евгения Шевченко.

Напомним, Сергей Левченко ушёл в отставку по собственному желанию. Врио губернатора Иркутской области назначен замглавы МЧС Игорь Кобзев.

Сразу вслед за этим, передаёт ТАСС, президент РФ Владимир Путин принял добровольную отставку главы ЕАО Александра Левинталя. Его пост временно занял сенатор Ростислав Гольдштейн.