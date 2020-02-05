СМИ: срок рассмотрения предложений ко второму чтению поправок в Конституцию может быть продлен

Москва, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ Андрей Клишас заявил, что общероссийское голосование должно стать решающим обстоятельством с точки зрения внесения или невнесения изменений в Конституцию. Об этом пишут argumenti.ru .

Он напомнил, что Госдума уже продлила срок рассмотрения предложений ко второму чтению законопроекта о поправке к Конституции РФ. Он не исключил, что этот срок будет продлен еще раз, если возникнет такая необходимость, поскольку поступает большое количество предложений.

Андрей Клишас затронул и тему процедуры голосования. По словам сенатора, общероссийское голосование нужно сделать решающим обстоятельством с точки зрения внесения или невнесения изменений в Конституцию.