СМИ: в Госдуме предложили освободить россиян от некоторых старых штрафов

Москва, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Госдуме предложили освобождать водителей от штрафов, если информация о них не была опубликована на портале госуслуг в течение десяти дней после нарушения. Об этом пишут argumenti.ru .

Инициаторы предложения считают, что таким образом водители будут не только своевременно узнавать о наличии штрафов, но и получат возможность оплачивать их со скидкой. По словам разработчиков законопроекта, в настоящее время граждане могут получить штраф спустя полгода или даже год после нарушения. При этом водитель на протяжении всего этого времени не получает постановлений в личном кабинете на сайте госуслуг.