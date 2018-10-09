СМИ: В Иркутском реготделении "Единой России" Сергея Брилку может сменить Сергей Сокол

Москва, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В ряде региональных отделений партии «Единая Россия» в ближайшее время могут смениться руководители, в том числе, в Иркутской области. Как пишет «Коммерсант» , 11 октября состоится заседание президиума Генсовета ЕР, где будут подведены итоги осенних выборов (9 сентября избирались законодательные собрания в 16 субъектах РФ), а также решаться кадровые вопросы партии (по сведениям издания, могут смениться от семи до десяти руководителей реготделений).

Как пишет СМИ, вместо Сергея Брилки ИРО ЕР может возглавить спикер Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол.

«Формальная причина — переход Сергея Брилки в Совет федерации. Но на самом деле он уходит с поста из-за невысокого результата партии на выборах в заксобрание региона и проблем внутри отделения», — цитирует «Коммерсант» неназванный источник в партии.

Напомним, на выборах в Заксобрание Иркутской области «Единая Россия» проиграла КПРФ, получив 27,8% голосов по партспискам и взяв лишь 9 из 22-х одномандатных округов. Впрочем, при распределении должностей в областном парламенте этот проигрыш удалось частично компенсировать.