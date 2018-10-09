|Политика
|10.10.2018
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СМИ: В Иркутском реготделении "Единой России" Сергея Брилку может сменить Сергей Сокол
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Москва, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В ряде региональных отделений партии «Единая Россия» в ближайшее время могут смениться руководители, в том числе, в Иркутской области. Как
Как пишет СМИ, вместо Сергея Брилки ИРО ЕР может возглавить спикер Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол.
«Формальная причина — переход Сергея Брилки в Совет федерации. Но на самом деле он уходит с поста из-за невысокого результата партии на выборах в заксобрание региона и проблем внутри отделения», — цитирует «Коммерсант» неназванный источник в партии.
Напомним, на выборах в Заксобрание Иркутской области «Единая Россия» проиграла КПРФ, получив 27,8% голосов по партспискам и взяв лишь 9 из 22-х одномандатных округов. Впрочем, при распределении должностей в областном парламенте этот проигрыш удалось частично компенсировать.
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