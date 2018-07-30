СМИ: в правительстве Иркутской области грядут перемены

Иркутская область, 29.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Структура правительства Иркутской области в ближайшее время претерпит изменения. Об этом со ссылкой на губернатора региона Сергея Левченко сообщает ИА «Альтаир».

– Близится время, когда станет понятна кадровая составляющая федерального правительства и его структура. Не всегда структура регионального правительства соответствует федеральному, иногда на федеральное ведомство приходится несколько наших, иногда наоборот. Это может привносить серьезный диссонанс. Посмотрим на эти перемены, но кое-какие изменения в структуре нашего областного правительства я уже запустил. В течение лета в министерствах некоторых произойдут изменения, – цитирует издание губернатора.

К слову, напомним, ранее стало известно, что ряды Серого дома покинул замруководителя аппарата губернатора и правительства Иркутской области Андрей Южаков. В этой должности он проработал с октября 2015 года.