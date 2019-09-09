СМИ: в Улан-Удэ второй день идет стихийный митинг за перевыборы мэра

Улан-Удэ, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Улан-Удэ второй день идет стихийный митинг за перевыборы мэра. Об этом сообщает Восток-Телеинформ.

Акция началась в столице Бурятии вечером 9 сентября с требованием освободить одного из сторонников шамана Александра Габышева. Поздно ночью он перерос в требование перевыборов мэра. На площади Советов собралось около 150 человек. Утром 10 сентября митинг продолжился, вышло около десяти человек. Площадь оцеплена полицией.

Среди участников – сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, проигравший 8 сентября борьбу за кресло мэра города и депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов, представитель КПРФ.

– Этой ночью в ответ на заявления полиции, представители которой в штатской одежде прибыли на место побеседовать с участниками событий, Баир Цыренов неоднократно отмечал, что происходящее - не митинг, а просто собрание граждан, которые приехали побеседовать с блогером и таксистом Дмитрием Баировым и «в Улан-Удэ не комендантский час», – сообщает Восток-Телеинформ.

Информагентство отмечает, что днем 9 сентября Дмитрий Баиров сорвал первую пресс-конференцию новоизбранного мэра города Игоря Шутенкова. Таксист накричал и на главу города, и на стоящих рядом журналистов, а затем скрылся в своей машине.

Вернувшийся на площадь Советов этим утром Вячеслав Мархаев утверждает, что «власть не хочет диалога». Представитель МВД прямо на площади вручил Баиру Цыренову повестку в суд по поводу «несанкционированного митинга». Такая же повестка вручена и Дмитрию Баирову. Баир Цыренов на площади Советов скрывается в автомобиле, так как, по его словам, опасается за свою жизнь и здоровье.

– Ко мне подошли неизвестные в форме, похожей на форму полиции, скрутили меня и посадили в автомашину серого цвета «УАЗ». Я просил их представиться, просил о помощи и люди услышали меня, отбили меня от неизвестных мне людей. Я позвонил в полицию и подал заявление, представившись депутатом Народного Хурала, позвонил в прокуратуру дежурному прокурору, там приняли мою заявку, – цитирует Восток-Телеинформ Баира Цыренова.

Баир Цыренов обратился к главе Бурятии Алексею Цыденову и председателю Народного Хурала Бурятии Владимиру Павлову. Вячеслав Мархаев также призвал Алексея Цыденова и Игоря Шутенкова к диалогу.

Напомним, в Улан-Удэ 8 сентября состоялись выборы мэра столицы Бурятии. Победу одержал Игорь Шутенков, набрав 54 тысячи 142 голоса. Его оппонент Вячеслав Мархаев занял второе место и набрал 37 тысяч 706 голосов.