СМИ: Валентина Матвиенко назвала причину увольнения Сергея Левченко с поста губернатора Приангарья

Иркутская область, Москва, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко покинул пост, признав свою неспособность справиться с ликвидацией последствий летнего наводнения, сообщает ТАСС.

По ее мнению, Сергей Левченко критически оценил собственные действия и работу своих подчиненных.

– К большому сожалению, региональная команда не справилась: не было оперативных решений, не было нужного контакта с людьми, с каждым конкретным человеком, оперативного принятия решения, – цитирует ТАСС главу СовФеда.

Она напомнила, что при этом президент РФ Владимир Путин дважды выезжал на место ЧС и давал необходимые поручения. Валентина Матвиенко добавила, что федеральный центр выделял необходимые средства на ликвидацию последствий паводка, а также оперативно реагировал на запросы, но «дальше цепочка прерывалась, и очень много людей абсолютно справедливо высказывали свое недовольство».

Также глава Совета Федерации заявила, что считает назначение замглавы МЧС России Игоря Кобзева на пост врио губернатора Иркутской области правильным выбором. По ее мнению, тот сделает все, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия «этого тяжелейшего паводка и помочь каждому человеку, который пострадал в этой критической ситуации».

Напомним, 12 декабря Сергей Левченко подал заявление об увольнении по собственному желанию, а Владимир Путин принял его. В тот же день региональным властным структурам был представлен врио губернатора Игорь Кобзев.